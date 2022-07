Mittelfristig werde die Nachfrage nach Rohstoffen - insbesondere nach Kupfer - wahrscheinlich steigen müssen, damit die Länder sowohl ihre Energieunabhängigkeit sichern, als auch ihr Energiesystem dekarbonisieren könnten. Das potenzielle Ausmaß dieser erforderlichen öffentlichen und privaten Investitionen verleihe den Rohstoffpreisen einen stabileren Boden, der die traditionellen zyklischen Risiken etwas ausgleichen könnte.



"Unserer Ansicht nach verlangsamt sich die Weltwirtschaft, aber nicht so stark, dass es zu einem Nachfragerückgang kommt, bei dem die Rohstoffmärkte dauerhaft von einem Angebotsdefizit in einen Angebotsüberfluss kommen. Wichtig ist, dass China im Gegensatz zu fast allen anderen großen Regionen auf eine Konjunkturerholung vorbereitet ist", so Brown.



China sei die wichtigste Triebkraft für die Nachfrage nach vielen Rohstoffen, sodass diese positive Entwicklung die rückläufige Nachfrage der Industrieländer mehr als ausgleichen könnte. Außerhalb Chinas seien die politischen Aussichten dagegen derzeit gemischt. Einerseits hätten die Zentralbanken aggressive Zinserhöhungen angekündigt oder begonnen, um die Konjunktur und die Inflation abzukühlen. Andererseits hätten sich die Finanzbehörden weitgehend für Subventionen entschieden, die eine Aufrechterhaltung der Energienachfrage ermöglichen würden, und nicht für Maßnahmen zur Energieeinsparung.



Eine stabile Nachfrage in Verbindung mit niedrigen Lagerbeständen bei Rohöl und raffinierten Produkten sei ein Faktor für höhere Ölpreise, wenn das Angebot nicht steige. Die US-Schieferölunternehmen würden nicht aggressiv expandieren wollen, da sie der Rentabilität Vorrang vor dem Produktionswachstum einräumen würden. "Wir sind der Meinung, dass eine Übergewichtung von Rohstoffen und rohstoffnahen Aktien trotz der weit verbreiteten Sorge über die Wachstumsaussichten immer noch sinnvoll ist", schließe Brown.





Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management: Allerdings seien diese Anlagen sehr volatil und hätten in den letzten Wochen einen erheblichen Kursabschlag verbucht. "Jetzt, da die spekulativen Positionen reduziert wurden, können sich die aktuellen fundamentalen Marktfaktoren wieder durchsetzen", habe Evan Brown gesagt.