Paris (www.aktiencheck.de) - Im November legten die Verbraucherpreise nur noch um 2,4 Prozent gegenüber Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



So niedrig habe die Inflationsrate zuletzt im Juli 2021 gelegen. Vorausgesetzt, dass die anhaltenden geopolitischen Krisen nicht eskalieren würden, dürfte es laut dem Gros der Marktstrategen unter dem Strich ein gutes Jahr für den deutschen Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werden. Für den Blue-Chip-Index spreche auch seine im historischen Vergleich niedrige Bewertung: Die 40 Indexmitglieder würden im Schnitt mit dem Elffachen des für 2024 erwarteten Gewinns gehandelt. Zudem sollte dem DAX in die Karten spielen, dass Aktien zu den Anlageklassen zählen würden, die in einem makroökonomischen Umfeld mit niedrigem Wirtschaftswachstum, einer sinkenden Inflation und sinkenden Leitzinsen gut laufen sollten. (22.12.2023/ac/a/m)

