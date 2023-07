3. Welche spezifischen Merkmale oder Eigenschaften machen dieses neue Behandlungsmittel einzigartig oder vielversprechend im Vergleich zu den vorhandenen Therapien?



Die von Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) entwickelte Salbe ist ein Medikament einer ganz neuen Klasse, das selektiv auf bösartige Hautzellen wirkt und keine oder nur minimale Auswirkungen auf die umgebende gesunde Haut hat. Sie enthält einen antineoplastischen Wirkstoff, der die beschriebene HK2 selektiv moduliert (VDAC/HK2). Hier wird direkt in den Zellstoffwechsel der Tumorzellen eingegriffen, und zwar so selektiv, das die Apoptose nur in Krebszellen ausgelöst wird und wir in den Studien nur minimale Auswirkungen auf die umgebenden normalen Zellen gesehen haben.



Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) hat - von einem physiologischen Signalweg im Energiestoffwechsel - selektiv eine Salbe gegen Tumorerkrankungen entwickelt, die eine hohe Wirksamkeit sowohl bei Patienten mit aktinischer Keratose (AK), als auch kutanen Plattenepithelkarzinomen (cSCC) gezeigt hat.



4. Inwiefern könnten diese neuen Erkenntnisse und Entwicklungen einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten mit Hautkrebs haben?



Für Patienten ist die Anwendung eines Medikamentes als Salbe natürlich sehr angenehm, im Vergleich zu Injektionen. Wir sehen in den Studien auch ein deutlich günstigeres Nutzen-Risiko-Verhältnis, da das Medikament weder Nekrosen noch Entzündungsreaktionen ausgelöst hat und damit kaum Nebenwirkungen hat. Zudem zeigt sich eine hohe Spezifität gegenüber Tumorzellen, gesunde Zellen werden nicht oder nur minimal beeinflusst.



5. Gibt es bestimmte Herausforderungen oder Bedenken, die Sie bezüglich dieser neuen Behandlungsmethode haben?



Bei jeder Therapie wird man langfristig die Verträglichkeit und Effizient analysieren, das wird schon von den regulatorischen Behörden gefordert. Aber die bisherigen Studiendaten zeigen bereits sehr gute Erfolge und kaum Nebenwirkungen, sodass man hier von einem Erfolg sprechen kann. Risiken und Nebenwirkungen wird es immer geben, da kein Tumor einem anderen gleicht und man immer auch im molekularen Profil und in der Klassifizierung von Tumoren Varianzen hat.



6. Wie schätzen Sie die möglichen Auswirkungen dieser Forschungsergebnisse auf den Bereich der Krebsforschung im Allgemeinen ein?



Aus der Academia heraus wurden Studien in die klinischen Phasen gebracht und zu einem neuen Medikament weiterentwickelt. Als "first in class" wurde ein neuer Wirkmechanismus in die Klinik gebracht und hilft nun Patienten mit bestimmten Arten von Hautkrebs - Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) ist ein gutes Beispiel von translationaler Forschung! Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) ist auch ein Grund, warum wir Investitionen in Grundlagenforschung und frühphasige Biotechprojekte so dringend brauchen, denn es gibt noch sehr viele sehr schwere Erkrankungen, die auf eine effiziente Therapie warten.



7. Inwiefern hebt sich das entwickelte Behandlungsmittel gegen Hautkrebs Ihrer Meinung nach von den herkömmlichen Therapien ab und warum ist es eine bedeutende Errungenschaft?



Die von Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) entwickelte Salbe zeigt eine hohe Spezifität, keine oder nur minimale Nebenwirkungen und "funktioniert" nach einem neuen Wirkmechanismus. Die Formulierung als Salbe ist ein großer Vorteil für (auch junge) Patienten.



8. Gibt es noch weitere Anwendungsbereiche für das entwickelte Behandlungsmittel oder potenzielle Weiterentwicklungen, die Sie für vielversprechend halten?



Der HK2 Signalweg bietet ein großes Potenzial, um auch andere Tumorerkrankungen anzugehen. Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) entwickelt hier weitere Wirkstoffe, u.a. um solide Tumore, deren Mikroumgebung und ausgewählte aktivierte Immunzellen anzugehen. Studien haben hier bereits für weitere Wirkstoffe eine deutliche antineoplastische Wirksamkeit gezeigt - und das in verschiedenen Tumorarten. Diese Wirkstoffe werden nun für die parenterale Verabreichung als systemische Behandlung von soliden Tumoren entwickelt und durchlaufen natürlich auch die verschiedenen Phasen der klinischen Studien.



9. Welche spezifischen Vorteile bietet das neue Mittel den Patienten im Vergleich zu den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten und wie hoch schätzen Sie das Potenzial dieses Behandlungsmittels ein, um Hautkrebspatienten eine effektive und nachhaltige Lösung zu bieten?



Eigentlich oben bereits beantwortet



10. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieses Behandlungsmittel einen bedeutenden Fortschritt in der Bekämpfung von Hautkrebs darstellt und wie könnte es das medizinische Feld revolutionieren?



Eine sehr gute neue Therapieoption eröffnet sich Patienten mit Hautkrebs, mit einem neuen Wirkmechanismus, einer einfachen Anwendung und vor allem mit minimalen oder keinerlei Nebenwirkungen und guter Verträglichkeit - als Plattform bietet Vidac Pharma (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) hier viele Optionen zur Entwicklung auch weiterer Therapien.



11. Wie sehen Sie die Rolle der Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Pharma-Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Krebsbehandlungen?



Es ist wichtig, Grundlagenforschung zu fördern, um neue Therapieansätze, die spezifisch auf bestimmte Erkrankungen und Patienten zugeschnitten werden, zu entwickeln und auch aus der akademischen Forschung in klinische Phasen und letztlich in den Markt bringen zu können. Pharmaunternehmen suchen ja i.d.R. nach neuen Innovationen, neuen Wirkmechanismen und besseren Therapieansätzen. Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) ist hier ein gutes Beispiel, vom Labortisch in die Klinik.



12. Wie würden Sie Patienten, die von Hautkrebs betroffen sind, ermutigen, sich über diese neuen Fortschritte zu informieren und welche Ratschläge würden Sie ihnen geben?



Natürlich zunächst über die Dermatologen und hier auch über die Website von Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM). Es ist jedoch wichtig, eine detaillierte Diagnostik und Analytik zu haben, um Patienten jeweils die für sie beste Therapie teilwerden zu lassen. Der Trend geht hin zur personalisierten Medizin. Neue Wirkmechanismen und Ansätze, wie Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) sie hier konkret an Hautkrebs aufgezeigt haben, geben Hoffnung für Patienten, die betroffen sind aber sie stimmen auch insgesamt zuversichtlich, dass die Biowissenschaften auch weiterhin immer wieder neue Innovationen hervorbringen, um Menschen zu helfen und zu heilen. (31.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Ich bin Dipl. Biochemiker, Immunologe, und habe zunächst an den Universitäten Bonn und UNSW in Sydney Biologie und Chemie studiert, danach an der Privaten Universität Witten/Herdecke Biochemie (Diplom) und anschließend an der Harvard Medical School in Boston promoviert (in Immunologie), in Kooperation mit der Universität Witten/Herdecke und mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Anschließend war ich Postdoctoral Fellow und später Director Translational Science am Genome Institute of Singapore, wo ich mehr als zehn Jahre geforscht und gearbeitet habe. Lehre mache ich an der National University of Singapore (NUS) und der TU München in Singapur (TUM Asia). Heute arbeite ich neben meiner Lehre in meiner vor einigen Jahren gegründeten Firma Ikxinta, gemeinsam mit meinen Kollegen in Singapur, England, Portugal, Deutschland und Frankreich.Prof. Herzberg kenne ich seit vielen Jahren aufgrund gemeinsamer Arbeiten in BDC, dem Biotech Developpement Conseils in Paris, und als einer Gründerväter der israelischen Biowissenschaftsbranche kenne ich ihn seitens zahlreicher Biotechfirmen. Zudem sind wir eng über die academia vernetzt (er war z.B. Direktor am EMBL in Heidelberg) und ich kann auch seinen Weinberg (Domaine Herzberg) in Israel sehr empfehlen.Ich arbeite vor allem auf dem Gebiet der non-coding RNAs. Das sind kleine, regulatorische RNA-Moleküle, die nicht für Proteine codieren, sondern Gene "an- und abschalten" können. Dies ist wichtig, um die regulatorischen Zusammenhänge im Zellstoffwechsel zu verstehen, sowohl in einer gesunden Zelle, aber auch in verschiedenen pathophysiologischen Zuständen, wie z.B. in der Tumorgenese - also, wenn Zellen entarten. Wenn die natürlichen Reparations- und Kontrollmechanismen z.B. in der Zellteilung nicht mehr funktionieren, sehen wir Veränderungen im non-coding RNAome - vereinfacht könnte man sagen, die regulatorischen RNAs "kommen durcheinander", werden über- oder unterexprimiert und fehlen dann, oder es gibt eine zu hohe Konzentration, sodass der Zellstoffwechsel durcheinandergerät. Wir versuchen, diese Prozesse auf molekularer und RNA-Ebene zu verstehen. Dies dient dazu, neue Therapien zu entwickeln, gemeinsam mit Biotech- und Pharmafirmen, wie z.B. Vidac Pharma (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM).Fast jeder Mensch kennt, leider, eine ihm nahestehende Person, die an "Krebs" oder Tumoren erkrankt oder verstorben ist. Mich hat schon immer der Wunsch getrieben, komplexe molekulare Prozesse zu verstehen. Es sind einfache Modelle, mit denen man in der Biologie arbeitet, z.B. dass ein Gen "an- oder ausgeschaltet" wird und dann etwas in der Zelle passiert, z.B. die Zellteilung wird angetrieben oder gestoppt. Solche regulatorischen Signalwege sind komplex, um Fehlsteuerungen zu vermeiden. Es gibt z.B. ein intrinsisches Programm in jeder Zelle, das den Zelltod einleiten kann (Apoptose), falls eine Zelle Schäden in der DNA, als im Erbgut, aufweist, die nicht repariert werden können. Zudem ist das komplexe und sehr effiziente Immunsystem mit all den verschiedenen Immunzellen ständig auf "Patrouille", fremde und veränderte Zellen zu neutralisieren.Seit einiger Zeit verstehen wir, dass nicht nur eine Tumorzelle selbst, sondern auch das umliegende Gewebe von entscheidender Bedeutung bei der Tumorgenese ist, z.B. bilden sich ab einer bestimmten Größe eines Tumors Blutgefäße, Neoangiogenese genannt, oder es werden Nervenbahnen angelegt, Innervierung. All dies bedingt, dass ein Tumor ein komplexes Gewebe bildet.Vidac Pharma (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) hat eine Plattform entwickelt, die auf ein regulatorisches Molekül zielt, dass es in wuchernden Tumorzellen gibt, aber dass in den meisten normalen Zellen nicht vorhanden ist. Bei solchen "tumorspezifischen Targets" hofft man, gezielt die Tumorzellen, nicht aber gesunde Zellen zu eliminieren. Vidac Pharma (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) hat hier eine neue Art der Tumortherapie entwickelt und arbeitet am Molekül Hexokinase 2 (HK2); Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) verändert die Bindung der HK2 an Mitochondrien, die energieliefernden "Kraftwerke" der Zellen, und löst so die Apoptose in den Tumorzellen aus - nicht aber in gesunden Zellen.Hautkrebs selbst ist ein sehr weites Feld und es gibt nicht "den einen Krebs"; eine Therapie hängt immer vom Typ und Stadium einer Erkrankung ab und auch, ob es sich um einen Primärtumor handelt oder eine metastasierende Tumorerkrankung. Es gibt viele Arten von Hautkrebs, aber man unterscheidet z.B. zwischen den drei Arten Basalzellkarzinome, Plattenepithelkarzinom und Melanom. Basalzellkarzinome gehören, wie die Plattenepithelkarzinome der Haut, zum nicht-melanotischen hellen oder auch weißen Hautkrebs. Plattenepithelkarzinome (SCC) der Haut sind die zweithäufigste Form von Hautkrebs, gekennzeichnet durch abnormales, beschleunigtes Wachstum. Bei frühzeitiger Erkennung sind sie meist heilbar. Ein SCC der Haut wird auch als kutanes Plattenepithelkarzinom (cSCC) bezeichnet. Ein Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt, sieht meist aus wie ein unregelmäßig geformter dunkler Hautfleck. Meist verursacht ein Melanom anfangs keine Beschwerden. Es wird oft rechtzeitig entdeckt, kann unbehandelt aber zum Tod führen. Risikofaktoren sind UV-Licht, Hauttyp, familiäre Veranlagung und Alter.Als Therapieoptionen kann man natürlich operieren, Chemotherapien, Immuntherapien und Strahlentherapien ansetzten - je nach Typ, Art und Stadium einer Erkrankung. Neue Genom-basierte diagnostische Analysen helfen, die Tumorarten zu bestimmen und zeigen Medizinern dann Therapieoptionen auf.Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) hat einen "großen Sprung" getan und ein Medikament zur Behandlung von Patienten mit aktinischer Keratose entwickelt. Das sind rötliche, manchmal auch hautfarbene, fest haftende Rauigkeiten der Hautoberfläche, die als Vorstufe des Plattenepithelkarzinoms bzw. als sehr frühes Plattenepithelkarzinom gelten. Die von Vidac (ISIN: GB00BM9XQ619, WKN: A3DTUQ, Ticker: T9G.HM) entwickelte Salbe befindet sich in der klinischen Entwicklung und wurde erfolgreich in Phase-2A- und Phase-2B-Studien an Patienten mit großem Erfolg erprobt. Zudem läuft eine Phase-2-Studie mit Patienten mit kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) im Frühstadium der Erkrankung. CTLCs sind so genannte maligne Neoplasien, die zur Klasse der Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) gehören; CTCLs sind histologisch und prognostisch sehr heterogene.