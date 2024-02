Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

26,83 EUR +6,51% (07.02.2024, 12:58)



NASDAQ OMX Kopenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

200,05 DKK +6,29% (07.02.2024, 12:45)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (07.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vestas habe im letzten Kalenderquartal 2023 einen massiven Anstieg des Auftragseingangs erzielt und trotz gleichbleibender Umsätze ein positives Betriebsergebnis (EBIT) erzielen können. Das habe ausgereicht, um nicht nur das operative Ergebnis in die schwarzen Zahlen zu drehen, sondern auch den Nettogewinn. Insgesamt seien die Umsätze im Jahresvergleich um 6% auf EUR 15,4 Mrd. gestiegen und das EBIT habe EUR 292 Mio. erreicht, was einer Marge von 1,5% entspreche. Damit habe Vestas auch das obere Ende der eigenen Managementprognose erreicht und die Markerwartungen geschlagen. Für eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen habe es allerdings nicht gereicht.Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarte Vestas einen Umsatzanstieg auf EUR 16 bis 18 Mrd. und eine bereinigte EBIT-Marge von 4% bis 6%, bei Investitionen von EUR 1,2 Mrd. Im Schnitt entspreche die Umsatzprognose den Konsensus-Schätzungen. Dasselbe gelte für die Ergebnisprognose, die vom Markt auf diesem Niveau erwartet worden sei (EBIT-Schätzung von EUR 862 Mio. oder rund 5,0% EBIT-Marge). Mittelfristig wolle Vestas wieder die Marke von 10% für die EBIT-Marge überschreiten, ein Ergebnisziel, das gleichgeblieben sei.Die Aktie habe stark positiv auf die Zahlen reagiert, was angesichts der Ergebnisüberraschung nachvollziehbar sei. Der Mittelfristausblick für die Branche zeige angesichts der globalen Dekarbonisierungspläne nach oben, aber trotz Fortschritten bei Förderungen und dem Abbau von Bürokratie würden oft die Netze fehlen, um die Anlagen anzuschließen. Vestas plane die nächsten beiden Jahre bis Ende 2025 für weitere Restrukturierungsmaßnahmen zu nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Vestas-Aktie: