Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

26,45 EUR +4,15% (30.03.2023, 15:09)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

197,25 DKK +4,68% (30.03.2023, 15:18)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (30.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF).Der Umsatz sei letztes Jahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine und diverser Projektverzögerungen im Jahresvergleich um 7% auf EUR 14,5 Mrd. gefallen, was am unteren Ende der unternehmenseigenen Prognosebandbreite gelegen habe. Die Serviceumsätze seien dabei stark angestiegen, hätten aber die Verzögerungen im Bereich der Offshore-Windkraftanlagen nicht ausgleichen können, die das Power-Solutions Segment belastet hätten.Der Bruttoertrag sei mit EUR 118 Mio. gerade noch positiv gewesen, der Verlust beim Betriebsergebnis habe jedoch EUR 1,6 Mrd. betragen. Operativ hätten sich Garantierückstellungen und Lieferkettenprobleme als besonders problematisch erwiesen; außerdem seien Abschreibungen beim Offshore-Turbinentyp V164/174 hinzugekommen. Daher habe der Jahresverlust EUR 1,6 Mrd. betragen,Für das laufende Geschäftsjahr gehe Vestas weiterhin von steigenden Kosten entlang der Wertschöpfungskette aus. Die drögen Genehmigungsprozesse und ein Atemholen des US-Marktes vor dem 2024 erwarteten Förderboom sollten sich als Bremse erweisen, weshalb trotz Preissteigerungen nur von Umsätzen in Höhe von EUR 14,0 bis 15,5 Mrd. ausgegangen werde. Die Rentabilität beim Betriebsergebnis solle gerade so positiv im Bereich minus 2 bis plus 3% liegen. Dabei sei 2023 als Übergangsjahr zu verstehen, bevor neue staatliche Fördermaßnahmen Wirkung zeigen würden. Vestas habe also noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen, aber es gehe bergauf.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, berechnet in ihrer Ersteinschätzung ein Kursziel von DKK 180, basierend auf dem Vergleich mit anderen Windkrafterzeugern und Unternehmen in derselben Wertschöpfungskette, was auf Zwölf-Monats-Sicht einer "Verkauf"-Empfehlung entspricht. (Analyse vom 30.03.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Vestas-Aktie: