Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (12.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windkraftanlagen-Herstellers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf sinkende Zinsen und vor allem auch zahlreiche neue Aufträge hätten der Vestas-Aktie in den vergangenen Wochen einen deutlichen Kursanstieg beschert. Nun habe der Turbinenbauer bekannt gegeben, die eigenen Kapazitäten zu erweitern und ein Werk in Polen zu bauen.Vestas wolle in Polen eine zweite Offshore-Fabrik bauen, um die wachsende Nachfrage in Europa zu bedienen. 2026 solle der Betrieb aufgenommen werden, mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze würden voraussichtlich geschaffen."Vestas beabsichtigt, bei der Entwicklung einer nachhaltigen Lieferkette in Europa voranzugehen, die den Umfang hat, der erforderlich ist, um das erwartete Wachstum der Nachfrage nach Offshore-Windenergie zu decken", so COO Tommy Rahbek Nielsen. "Unsere Pläne für zwei neue Offshore-Fabriken in Polen unterstreichen, dass Europa Investments in die Windindustrie und grüne Arbeitsplätze ankurbeln kann, wenn die richtigen langfristigen politischen Verpflichtungen für Offshore-Wind gegeben werden.""Polen transformiert sein Energiesystem und ist ein vielversprechender Windenergiemarkt mit guten Windbedingungen, sowohl an Land als auch auf See", habe Nils de Baar, President von Vestas Northern & Central Europe ergänzt. "Polen verfügt über hochqualifizierte Arbeitskräfte und eine wachsende Windindustrie, die zu einem Offshore-Hub für die Ostseeregion und den Rest Europas werden kann."Die Aktie ist dank der Rally auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert und bleibt der Favorit des AKTIONÄR in der Windbranche, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link