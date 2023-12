Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (21.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch stocke der Ausbau von Windkraftanlagen in Europa, dem Hauptmarkt von Vestas. Die Genehmigungsverfahren würden einfach zu lange dauern. Dabei sei jetzt endlich das Windkraftpaket der EU auf den Weg gebracht worden, das bis April 2024 alle Instanzen passieren sollte, und zusammen mit der Europäischen Investitionsbank sollten bis zu EUR 9 Mrd. an zusätzlicher Förderung bereitgestellt werden. Langfristig würden die Aussichten gut bleiben und in einigen, vormals skeptischen, Regionen wie großen Teilen Zentral- und Osteuropas hätten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessert.Die Internationale Energieagentur IEA gehe davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren so viel neue erneuerbare Energien installiert werden müssten, wie in den letzten 20 Jahren. Die Stromerzeugung solle sich bis 2030 im Vergleich zu 2021 mehr als vervierfachen und die großen Industriewirtschaften der USA und der EU sowie China hätten massive Förderprogramme vor oder schon gestartet, die den Ausbau beschleunigen sollten. Teilweise werde dabei auf lokale Produktion bestanden. Bis 2030 sollten 85% der europäischen Nachfrage nach Windrädern aus eigener Produktion gedeckt werden. Bei aller Förderung müssten die Investitionen auch tatsächlich getätigt werden und hier habe sich die Lage eingetrübt. So hätten einige Branchenspezialisten ihre Zubauerwartungen für die nächsten Jahre massiv reduziert.Der chinesische Hersteller Goldwind habe 2022 vor Vestas in Bezug auf neu installierte Windräder gelegen, was an der starken Binnennachfrage in China liege bzw. dass Vestas kaum noch nach China liefere. Von den global 85,7 GW an neuen Kapazitäten habe Vestas knapp hinter Goldwind 12,3 GW in Betrieb genommen, was aber satte 3 GW vor dem drittplatzierten Hersteller General Electric seien.Vestas habe im Q3/2023 einen Umsatz von EUR 4,4 Mrd. erzielt, was einem Plus von 11% im Jahresvergleich entspreche. Der Auftragsbestand sei auf EUR 54 Mrd. gestiegen und der durchschnittliche Preis pro Megawatt habe sich bei Windkraftanlagen an Land sequenziell auf EUR 1,09 Mio. erhöht. Die bereinigte Rentabilität auf EBIT-Basis habe bei 1,6% gelegen und das Betriebsergebnis habe EUR 69 Mio. erreicht, beide Werte über den Markterwartungen. Dabei seien die Kapitalflüsse negativ geblieben, weshalb das Unternehmen weiter neue Schulden anhäufe.Trotz einer guten Auftragslage scheinen die Markterwartungen extrem hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz in der Branche intensiv ist und die Wachstumserwartungen immer wieder nach unten revidiert werden, so die Analysten der RBI. Nach der jüngsten Kursrally sei Vestas auch schon sehr teuer bewertet. Zudem sei das Zinsniveau angestiegen.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, senkt ihr Kursziel für die Vestas-Aktie auf DKK 155, basierend auf dem Vergleich mit anderen Windkrafterzeugern und Unternehmen in derselben Wertschöpfungskette, was auf 12-Monats-Sicht einer Verkaufsempfehlung entspricht. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: