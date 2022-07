NASDAQ OMX Kopenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

165,42 DKK -0,72% (19.07.2022, 11:00)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (19.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Die großen Windkraftanlagenhersteller könnten weiterhin nicht von der Green-Tech-Euphorie an den Märkten profitieren. Das Problem: Nordex, Vestas und Siemens Gamesa könnten die Margenprobleme nach wie vor nicht lösen. Das Analysehaus Jefferies rechne auch nicht damit, dass sich an der Situation zeitnah etwas ändere.Analyst Lucas Ferhani sehe mehrere Belastungsfaktoren für die Windkraftbranche. Zum einen bleibe die Nachfragedynamik schwach, da die Inflation und die Preisdisziplin die Auftragslage nach wie vor belasten würden. Zum anderen würden die Corona-Lockdowns in China die ohnehin angespannte Situation bei den Lieferketten verschärfen - das treffe laut Ferhani v.a. Vestas. Der Experte habe seine Schätzungen für Vestas nun an den unteren Rand der vom dänischen Unternehmen ausgegebenen Zielspannen gesenkt. Das Kursziel habe er von 177 auf 167 DKK (Dänische Kronen) reduziert - das seien umgerechnet etwa 22,40 Euro. Entsprechend laute das Votum "hold".Die mangelnde Profitabilität der Turbinenbauer sei ein bekanntes Problem. Selbst wenn die Auftragsdynamik wieder anziehe, würden die niedrigen Margen auf die Stimmung drücken. Bis sich die Lage hier bessere, könnten Anleger weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2022)Börsenplätze Vestas-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:22,30 EUR -0,80% (19.07.2022, 10:39)