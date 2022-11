Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weiterhin hohen Kosten und instabilen Lieferketten hätten den dänischen Windkraftanlagen-Hersteller Vestas auch im dritten Quartal belastet. Konzernchef Henrik Andersen habe zwar die verbesserte Rentabilität hervorgehoben, doch stehe sie immer noch unter Druck. Die Aktie habe nach anfänglichen Verlusten dennoch deutlich ins Plus gedreht.Die positiven Töne des Managements auf der Telefonkonferenz seien bei den Anlegern gut angekommen. Dort sei eine leichte Verbesserung der Lage in den kommenden Quartalen in Aussicht gestellt worden. So dürften sich die Margen 2023 deutlich erholen. Am meisten Aufwärtspotenzial habe demnach aber die Auftragslage.Im laufenden Gesamtjahr werde Vestas laut der neuen Prognose jetzt aber in jedem Fall operativ rote Zahlen schreiben. Bislang sei im besten Fall eine schwarze Null angenommen worden. Nun werde die um Sondereinflüsse bereinigte EBIT-Marge bei minus fünf Prozent erwartet. Dieser Wert sei bislang das untere Ende der Spanne gewesen. Weiterhin habe das Management seine Wachstumserwartungen herunterschrauben müssen.Beim Umsatz prognostiziere der weltgrößte Hersteller von Windkraftanlagen nur noch höchstens 15,5 statt bislang 16 Milliarden Euro Umsatz. Das untere Ende der Spanne sei mit 14,5 Milliarden Euro unverändert geblieben. Statt eine Milliarde sollten dieses Jahr außerdem nur rund 850 Millionen Euro investiert werden. Immerhin einen Lichtblick gebe es beim erwarteten Umsatz im Service-Geschäft, das Segment solle statt um 10 nun um 20 Prozent wachsen.Abgesehen vom Servicegeschäft hätten die Dänen im dritten Quartal durch die Bank schwach abgeschnitten, habe Analyst Akash Gupta von der US-Bank J.P. Morgan geschrieben. Angesichts der gesenkten Jahresziele rechne er mit massiv sinkenden Schätzungen für Umsatz und Margen. Seine Kollegin Supriya Subramania von der Schweizer Großbank UBS habe nach ihrer Analyse des Zwischenberichts die durchschnittlichen Verkaufspreise als einzigen Lichtblick bezeichnet.Die Zahlen von Vestas seien schwach. Die positive Kursreaktion zeige allerdings, wie verhalten die Erwartungen am Markt bereits gewesen seien. Dennoch: Die Margenprobleme der Turbinenbauer würden anhalten. Eine nachhaltige Kurserholung dürfte es erst geben, wenn die Profitabilität steige. Bis dahin sind andere Green-Tech-Aktien wie Enphase oder Energiekontor zu favorisieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link