Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

26,875 EUR +9,43% (10.08.2022, 15:44)



NASDAQ OMX Kopenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

202,00 DKK +10,99% (10.08.2022, 15:32)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (10.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe Vestas die Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Obwohl diese schwach ausgefallen und hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben seien, lege die Aktie am Nachmittag um neun Prozent zu und setze damit ihre jüngste Erholung fort. Das beflügele auch die Konkurrenz.Der Umsatz des dänischen Windkraftanlagen-Herstellers sei im zweiten Quartal um sieben Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Das EBIT habe sich auf minus 182 Millionen Euro belaufen. Das entspreche einer Marge von minus 5,5 Prozent, was es schwer machen dürfte, die angestrebte Spanne von minus 5 bis null Prozent im Gesamtjahr zu erreichen. Unterm Strich habe der Verlust 119 Millionen Euro betragen.Weiterhin würden die schon länger gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Logistik sowie Materialengpässe belasten und auch die Auftragsentwicklung habe enttäuscht. Allerdings sei die Preisentwicklung stark, so Ajay Patel, Analyst von Goldman Sachs. Vestas habe zuvor erklärt, dass die Preise im zweiten Quartal um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben worden seien. Das dürfte neben der bestätigten Jahresprognose für das kräftige Kursplus verantwortlich sein. Nordex und Siemens Energy würden anziehen. Siemens Energy habe bereits am Montag seine Quartalszahlen vorgelegt, Nordex folge am Sonntag.Hauptproblem würden jedoch weiterhin die schwachen Margen bleiben. Angesichts von Rekordinflation und Energiekrise dürften diese auch nicht so schnell vom Tisch sein. Anleger warten deshalb weiter ab, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Vestas-Aktie. Green-Tech-Favoriten seien andere Werte wie ABO Wind oder Energiekontor . (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: