Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

26,60 EUR +5,60% (07.02.2024, 11:22)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

197,96 DKK +5,17% (07.02.2024, 11:09)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (07.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Der dänische Turbinenbauer habe am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Dabei sei die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Zudem sei auch der Ausblick bei den Anlegern gut agekommenn. Im neuen Jahr wolle Vestas die Profitabilität noch einmal deutlich verbessern. Die bereinigte EBIT-Marge solle auf 4 bis 6% steigen.Im vergangenen Jahr habe Vestas wieder schwarze Zahlen schreiben können. Die Hersteller von Windkraftanlagen hätten sich zuletzt mit vielen Problemen wie Engpässen bei den Lieferketten oder stark gestiegenen Kosten infolge der hohen Inflation konfrontiert gesehen. Letztere habe viele Projekte unrentabel gemacht. Zudem würden einige Entwickler von Windparks mit schleppenden Genehmigungsverfahren, den hohen Zinsen und ebenfalls mit gestiegenen Kosten kämpfen.Vestas zeige mit den Zahlen einmal mehr, dass man als Marktführer derzeit klar die Nase vorn habe im umkämpften Turbinengeschäft. Die Aktie bleibe auch der Favorit des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: