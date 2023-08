Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (09.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Die Q2-Zahlen des dänischen Windanlagenbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und in allen Bereichen leichte Verbesserungen gezeigt. Anders als die Konkurrenz habe man auch nicht Milliarden abschreiben müssen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei beibehalten worden.Vestas habe in Q2 23 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. erzielt, was einem Plus von 4% im Jahresvergleich entspreche. Der Auftragsbestand sei auf EUR 20,0 Mrd. gestiegen und der durchschnittliche Preis pro Megawatt habe sich bei Windkraftanlagen an Land bei EUR 0,97 Mio. pro Megawatt und insgesamt, wenn man auch die Offshore-Anlagen einrechne, auf EUR 1,04 Mio. pro Megawatt verbessert.Die bereinigte Rentabilität auf EBIT-Basis habe bei -2,0% gelegen, was den Markterwartungen entsprochen habe, da Vestas immer noch einen Auftragsbestand abarbeite, der keine positiven Beiträge zum Betriebsergebnis leisten könne. Trotzdem sei eine Verbesserung sichtbar, denn der Verlust habe sich fast auf EUR -70 Mio. gedrittelt. Zudem scheine die Inflationsindexierung Wirkung zu zeigen.Vestas habe den Ausblick auf das Gesamtjahr mit einer Umsatzerwartung von EUR 14,0 bis 15,1 Mrd. und einer operativen Marge von -2% bis +3% bestätigt. Das Management sei jedoch optimistischer, was das Servicegeschäft betreffe, das nun 10% wachsen solle, anstelle von mehr als 5%. Dies würde auch einen positiven Effekt auf die Rentabilität haben, da Serviceaufträge eine Marge von 22% einbringen würden. Das obere Ende der Rentabilitätsguidance sei damit nicht außer Griffweite, erfordere aber auch eine insgesamt bessere zweite Jahreshälfte. Es bleibe zu hoffen, dass der Auftragsbestand sich qualitativ verbessert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity