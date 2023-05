Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (11.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Die Energiegewinnung aus Erneuerbaren Energien wie Wasserstoff, Solar- und Windkraft dürfte in den nächsten Jahren stark zunehmen. Der Windkraftanlagenbauer Vestas habe am Mittwoch nach zuletzt einer Reihe von negativen Quartalsergebnissen erstmals wieder schwarze Zahlen vorgelegt.Vestas habe Anleger und Analysten mit besser als erwarteten Zahlen überrascht. Die Dänen hätten im ersten Quartal einen Umsatz von 2,83 Mrd. vermeldet Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei das eine Steigerung von 14%. Das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich auf 262 Mio. Euro nach einem Minus von 585 Mio. Euro ein Jahr zuvor belaufen. Insgesamt ergebe sich eine EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von 1,4%. Unterm Strich habe das Unternehmen mit einem Nettogewinn von 16 Mio. Euro schwarze Zahlen erzielt.Der Konzern rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 14 bis 15,5 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge vor Sonderfaktoren solle zwischen 2 und 3% liegen. Die Börse habe die Zahlen honoriert, die Vestas-Aktie habe den Handel mit einem Plus von mehr als 3 beendet % .Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: