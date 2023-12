Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

215,00 DKK +2,38% (29.12.2023, 16:59)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (29.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Der dänische Turbinenbauer verzeichne einen fulminanten Jahresabschluss 2023. Nicht nur mehrere Großaufträge könne Vestas in den letzten Tagen des laufenden Kalenderjahres verbuchen. In Italien veräußere das Unternehmen sogar ein Portfolio an einen langjährigen Kunden. Die jüngsten Entwicklungen goutieren die Anleger mit steigenden Notierungen.Der massive positive Newsflow sei vom Markt in Form von steigenden Notierungen honoriert worden. Mittlerweile sei die Vestas-Aktie nur noch einen Wimpernschlag von einem neuen 52-Wochen-Hoch entfernt. Hierfür müsse der Wert den Widerstand bei 217,45 DKK (Dänische Kronen) knacken. Die Auftragsflut bei Vestas spreche eine klare Sprache. Der Marktführer habe in der Branche gegenüber Konkurrenten wie Nordex auch bei der Profitabilität die Nase vorn. Der Titel bleibe im Windkraft-Sektor die erste Wahl, der Stopp könne vorerst noch bei 20 Euro belassen werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:28,795 EUR +0,17% (29.12.2023, 08:34)