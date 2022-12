Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (30.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel habe der Windturbinenbauer Vestas gleich mehrere nennenswerte Aufträge kommuniziert. Damit würden sich die ohnehin prall gefüllten Orderbücher beim dänischen Weltmarktführer weiter füllen. Kein Wunder, sei der Ausbau der Windkraft doch ein Schlüsselelement der Energiewende.Zu den neuen Aufträgen gehöre auch ein Projekt in Deutschland. Die Order umfasse neun V150-6,0-Megawatt-Windturbinen mit einer Nabenhöhe von 166 Metern. On top gebe es einen 20-jährigen Service-Vertrag für Vestas. Und auch in Italien würden die Dänen Fortschritte verzeichnen: Das Unternehmen habe einmal einen Auftrag über 76 Megawatt sowie einen weiteren über 84 Megawatt verbuchen können. Italien sei ein wichtiges Land für Vestas, seit 1991 habe der Turbinenbauer dort über 4,9 Gigawatt installiert.Doch damit nicht genug: Ebenfalls am Freitag habe Vestas einen Großauftrag aus Australien vermeldet. Die Order mit einer Leistung von 252 Megawatt beinhalte 42 Turbinen des Typs V162-6.2 MW. Die Auslieferung der Turbinen solle im ersten Quartal 2024 erfolgen.Können die Dänen ihre Gewinnspannen wieder nachhaltig verbessern, dürfte die Aktie mittel- bis langfristig deutlich höher notieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Vestas Wind Systems A/S. (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: