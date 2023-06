Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (23.06.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) zu verkaufen.Windenergie: Trotz guter Absichten und vorteilhafter Aufwands-Ertragsbedingungen stocke derzeit der Ausbau von Windkraftanlagen in Europa, dem Hauptmarkt von Vestas. Die Genehmigungsverfahren würden einfach zu lange dauern. Gleichzeitig würden die Verhandlungen für die EU-Richtlinie stocken, die eben diese beschleunigen solle. Langfristig würden die Aussichten jedoch gut bleiben, und in einigen, vormals skeptischen Regionen wie großen Teilen Zentral- und Osteuropas, hätten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessert.Starkes Wachstum und Investitionsförderungen: Die Internationale Energieagentur IEA gehe davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren so viel neue erneuerbare Energien installiert werden müssten, wie in den letzten 20 Jahren. Die Stromerzeugung solle sich bis 2030 im Vergleich zu 2021 mehr als vervierfachen und die großen Industriewirtschaften der USA und der EU sowie China hätten massive Förderprogramme vor oder schon gestartet, die den Ausbau beschleunigen sollten. Teilweise werde dabei auf lokale Produktion bestanden. Bis 2030 sollten 85% der europäischen Nachfrage nach Windrändern aus eigener Produktion gedeckt werden.Konkurrenzsituation gegenüber China werde schwieriger: Der chinesische Hersteller Goldwind habe 2022 vor Vestas in Bezug auf neu installierte Windräder gelegen, was an der starken Binnennachfrage in China liege bzw. dass Vestas kaum noch nach China liefere. Von den global 85,7 GW an neuen Kapazitäten habe Vestas knapp hinter Goldwind 12,3 GW in Betrieb genommen, was aber satte 3 GW vor dem drittplatzierten Hersteller General Electric seien.Q1 23 EBIT in den schwarzen Zahlen dank Einmaleffekten: Vestas habe in Q1 23 einen Umsatz von EUR 2,8 Mrd. erzielt, was einem Plus von 14% im Jahresvergleich entspreche. Der Auftragsbestand sei auf EUR 19,7 Mrd. gestiegen, und der durchschnittliche Preis pro Megawatt habe bei Windkraftanlagen an Land bei EUR 0,89 Mio. stagniert. Die bereinigte Rentabilität auf EBIT-Basis habe bei 1,4% gelegen und das Betriebsergebnis habe dank des Verkaufs des Konvertergeschäfts, geringerer Garantierückstellungen und sinkender Servicekosten die schwarzen Zahlen erreicht; EUR 40 Mio. zwar nur, aber doch symbolhaft und mehr als EUR 100 Mio. über den Markerwartungen. Das Management habe gewarnt, dass man sich noch nicht daran gewöhnen sollte.Trotz einer guten Frequenz von Berichten über neue Auftragseingänge komme das Ergebnis wohl noch länger nicht vom Fleck, denn insgesamt stocke der Ausbau an Windkraftanlagen. Zudem seien noch viele Hausaufgaben zu erledigen und die Markterwartungen seien bereits hoch.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, belässt ihr Kursziel bei DKK 180, basierend auf dem Vergleich mit anderen Windkrafterzeugern und Unternehmen in derselben Wertschöpfungskette, was auf 12-Monats-Sicht einer "Verkauf"-Empfehlung entspricht. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: