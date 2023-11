Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

22,63 EUR +7,38% (08.11.2023, 12:00)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

168,08 DKK +6,68% (08.11.2023, 11:50)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (08.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windkraftanlagen-Herstellers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Nach massiven Kursverlusten bei den Windaktien von Ørsted, Siemens Energy und Co scheine sich die Situation bei Vestas zu verbessern. Dies würden die am Mittwoch vorgelegten Unternehmenszahlen belegen.Nach zahlreichen verlustreichen Quartalen habe es Vestas geschafft in Q3 erstmals wieder einen operativen Gewinn auszuweisen. So hätten die Dänen in diesem Zeitraum unter dem Strich 28 Mio. Euro nach einem Minus von 147 Mio. Euro ein Jahr zuvor verdient. Der Umsatz sei um elf Prozent auf 4,4 Mrd. Euro gesteigert worden.Für das Gesamtjahr sei die Geschäftsführung optimistischer als zuletzt gestimmt. So seien die Prognosen für das Gesamtjahr leicht erhöht worden. Beim Umsatz sei die Schätzung von ursprünglich 14 bis 15,5 Mrd. Euro auf 14,5 bis 15,5 Mrd. leicht angehoben worden. Gleiches Bild bei der Margenentwicklung, diese sei ebenfalls leicht nach oben korrigiert worden. Hier würden nun zwischen null bis zwei Prozent erwartet. Zuvor habe Vestas minus zwei bis drei Prozent kalkuliert.Obwohl "grünen" Aktien allgemein eine rosige Zukunft vorhergesagt werde, bleibe die Situation in der Windbranche weiterhin schwierig. Allerdings mache die Entwicklung der Margen bei Vestas Fortschritte gegenüber der Konkurrenz. Aus diesem Grund sei Vestas seit kurzem mit Stopp 17 Euro und Kursziel 26 Euro eine Neuempfehlung von DER AKTIONÄR. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: