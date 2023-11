Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (08.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Vestas habe in Q3/23 einen Umsatz von EUR 4,4 Mrd. erzielt, was einem Plus von 11% im Jahresvergleich entspreche. Der Auftragsbestand sei auf EUR 21,6 Mrd. gestiegen (EUR 54 Mrd. inklusive Servicegeschäft), ein relativ kräftiger Anstieg dank eines Zuwachses von 4,5 Mrd. im Anlagengeschäft, vor allem in den USA, Deutschland und Polen. Der durchschnittliche Preis pro Megawatt habe sich bei Windkraftanlagen an Land auf EUR 1,05 Mio. pro Megawatt verbessert und insgesamt, wenn man auch die Offshore-Anlagen einrechne, auf EUR 1,06 Mio. pro Megawatt. Dieser Anstieg, der auf höherwertige Turbinenverkäufe zurückzuführen sei, bleibe mit einem Zuwachs von bestenfalls 2% allerdings hinter der Inflation zurück.Die bereinigte Rentabilität auf EBIT-Basis habe wieder im Plus gelegen, nämlich bei 1,6%, nach -2,0% im Vorquartal, und ähnlich wie auf der Umsatzseite über der Markterwartungen gelegen. Das Management habe die Entwicklung mit besser gepreisten Projekten, aber auch einer besseren Ausführung begründet.Vestas habe das untere Ende des Ausblicks auf das Gesamtjahr angehoben und gehe nun mit einer Umsatzerwartung von EUR 14,5 bis 15,1 Mrd. und einer operativen Marge von 0% bis +2% (-2% bis 3% zuvor) aus. Das Servicegeschäft werde weiterhin bei +10% gesehen, allerdings mit einer leicht schlechteren Marge von 21% gegenüber 22% zuvor. Die Investitionen sollten EUR 0,8 Mrd. betragen, etwas weniger als zuvor veranschlagt.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Vestas lautete "Verkauf", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.11.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Vestas-Aktie: