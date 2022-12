Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

27,31 EUR +2,07% (29.12.2022, 17:40)



NASDAQ OMX Kopenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

203,75 DKK +2,03% (29.12.2022, 17:26)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (29.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweite Ausbau der Windkraft spiele dem dänischen Turbinenbauer voll in die Karten. Die Auftragsbücher von Vestas seien prall gefüllt - und bekämen stetig weiteren Zuwachs. Denn in den USA habe der Weltmarktführer aus Dänemark erneut den Zuschlag für ein aussichtsreiches Windenergie-Projekt erhalten.Die AES Corporation habe eine Order für Windturbinen mit einer Leistung von 216 Megawatt bei Vestas platziert. Die 48 Turbinen würden dem Windpark Chevelon Butte (Phase 2) im US-Bundesstaat Arizona dienen. Chevelon Butte 1 werde demnach voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 in Betrieb gehen.Neben der Lieferung der Turbinen im dritten Quartal 2023 und der Inbetriebnahme Anfang 2024 habe sich Vestas zudem einen Zehn-Jahres-Servicevertrag gesichert. "Die Chevelon Butte Wind Farm befindet sich auf einer der ältesten Rinderfarmen in Arizona und ist ein großartiges Beispiel dafür, wie erneuerbare Energien und Viehzucht nebeneinander bestehen und zusammenarbeiten können, um eine langfristige wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten", so Vestas-Präsidentin North America, Laura Beane.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: