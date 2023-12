Börsenplätze Vestas-Aktie:



Die Vestas Wind Systems A/S ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Die Auftragsserie an den letzten Tagen des laufenden Kalenderjahres reiße bei Vestas nicht ab. Am Freitag habe der dänische Turbinenbauer mehrere Order aus den verschiedensten Ländern vermelden können. Kein Wunder, dass die Marktteilnehmer die Aktie des dänischen Weltmarktführers auf ein frisches 52-Wochen-Hoch schicken würden.Zunächst habe Vestas einen Auftrag über 47 Megawatt in Nordirland gemeldet. Die Auslieferung der Turbinen für das Projekt solle im zweiten Quartal 2025 erfolgen, die Inbetriebnahme bereits zwei Quartale später.Gut eine halbe Stunde nach der Pressemitteilung habe Vestas bekannt gegeben, dass das Unternehmen als bevorzugter Zulieferer für das Offshore-Windkraftprojekt Shinan Ui in Südkorea auserkoren worden sei. Hier gehe es um Turbinen mit einer Leistung von satten 390 Megawatt.Doch damit nicht genug: Vestas habe am Freitag eine weitere Order über 63 Megawatt in Südafrika, einen Auftrag über 37 Megawatt in Spanien, zusätzliche 42 Megawatt für ein Repowering-Projekt in Deutschland sowie eine Order über 125 Megawatt aus Italien gemeldet. Alle sechs gemeldeten Neuigkeiten von der Auftragsseite (inklusive dem Offshore-Windprojekt in Südkorea) habe Vestas am heutigen Freitag bekannt gegeben. Einfach stark.Die Auftragsbücher bei Vestas würden sich weiter füllen. Nun müsse das dänische Unternehmen beweisen, dass diese auch nachhaltig profitabel abgearbeitet werden könnten. Im Branchenvergleich weise der Weltmarktführer ohnehin die beste Marge auf und bleibe daher im Bereich der Windturbinen-Hersteller die erste Wahl.Anleger können den Stopp vorerst noch bei 20,00 Euro belassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link