"Im Juni zogen vor allem Smart-Contract-Plattformen die Kryptowährungen nach unten, da Anleger zur Schuldentilgung das verkauften, was sie am meisten besaßen", sage Sigel. "Dabei haben Small Caps in diesem Monat Large Caps mit -24 Prozent gegenüber -30 Prozent outperformed." Bitcoin und Ethereum seien sogar stärker gefallen als jeder der fünf Sektoren Decentralized Finance (DeFi), Metaverse, Smart Contracts, Infrastruktur-Anwendungen und Exchange Token.



Auf dem NFT-Markt sei die Liquidität im Juni insgesamt weniger stark zurückgegangen als die Preise. Der durchschnittliche NFT-Verkauf sei im Juni um 30 Prozent auf 1.000 Dollar zurückgegangen, während die absolute Zahl der Verkäufe um bescheidenere 13,5 Prozent auf 149.000 gesunken sei, wovon 116.000 auf Sekundärverkäufe entfallen seien, was einem Rückgang von 12 Prozent entspreche. Die Preise für die 10 größten NFT-Verkäufe des Monats hätten von 389.000 bis 1 Million Dollar gereicht und drei Bored Apes, drei Cryptopunks und zwei Otherside "Otherdeeds" umfasst.



Trotz des schwachen Gesamtabsatzes von NFT habe es im Juni eine Reihe von Ankündigungen gegeben, die auf eine zunehmende Verbreitung der NFT-Technologie hindeuten würden. So habe zum Beispiel eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) für eine ungenannte Summe KnownOrigin übernommen, einen auf der Ethereum-Blockchain laufenden Marktplatz, der den Kauf und Verkauf von NFT-Kunstwerken ermögliche.



Der DeFi-Sektor habe ebenfalls Federn lassen müssen, der Plattform DefiLlama zufolge sei der sogenannte Total Value Locked, also der Gesamtwert der Token, die innerhalb des DeFi-Sektors gesperrt seien, zum 30. Juni um 35 Prozent von 88 Milliarden auf 57 Milliarden Dollar gefallen. "Grund hierfür war, dass Kreditnehmer Sicherheiten verkauften, um offene Laufzeitdarlehen zurückzuzahlen, die für die Abflüsse von Privatkunden in Anspruch genommen wurden", so Sigel. "Zwar mussten keine DeFi-Protokolle inmitten der Spannungen ihren Betrieb einstellten, jedoch nutzten mehrere ihre Governance-Prozesse und änderten Sicherheiten oder andere Regeln, um eine Notlage zu vermeiden." (25.07.2022/ac/a/m)







Die Auswirkungen des verzögerten Übergangs von Ethereum von Proof of Work zu Proof of Stake halten an, erklärt Matthew Sigel, Leiter der Abteilung Digital Assets Research bei VanEck in seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar.Die fieberhafte Verbindung zwischen Bitcoin und dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe schließlich im Juni abgerissen, als die 30-Tage-Korrelation zwischen dem S&P 500 und Bitcoin von 0,77 auf 0,25 gefallen sei. "Zum Leidwesen der Krypto-Investoren war der Grund dafür ein branchenspezifischer Entschuldungs-Vorgang, der durch eine Diskrepanz bezüglich der Dauer des verzögerten Übergangs von Ethereum zu Proof-of-Stake ausgelöst wurde", so der Experte.