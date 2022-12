Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (08.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor knapp elf Jahren habe die US-Gesundheitsbehörde FDA mit Kalydeco das erste Medikament zur Behandlung der zugrunde liegenden Ursache von Mukoviszidose aus dem Hause Vertex zugelassen. Damals habe das Präparat lediglich vier Prozent der Betroffenen adressiert. Es sei der Beginn einer unfassbaren Erfolgsstory gewesen.Inzwischen sorge die Triple-Therapie Trikafta zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung dafür, dass mittlerweile rund 85 Prozent aller Patienten mit Mukoviszidose behandelt werden könnten. Bis heute könne keiner Vertex das Wasser reichen. Im zurückliegenden dritten Quartal habe das Biotech-Unternehmen ein Umsatzplus von 18 Prozent auf 2,33 Milliarden Dollar verzeichnet. Für das Gesamtjahr würden die Amerikaner Erlöse zwischen 8,8 und 8,9 Milliarden Dollar anpeilen bei einer operativen Marge um die 50-Prozent-Marke.Darüber hinaus habe Vertex per Ende September über knapp zehn Milliarden Dollar an liquiden Mitteln verfügt. Im Sommer habe sich die Biotech-Schmiede bereits ViaCyte gesichert, doch dabei dürfte es nicht bleiben. Vertex sollte wie viele große Pharma- und Biotech-Unternehmen nach aussichtsreichen Zukäufen Ausschau halten. Ein Name, der diesbezüglich immer wieder falle: CRISPR Therapeutics. Vertex und den Gen-Schere-Experten verbinde schließlich eine tief greifende Partnerschaft.Die Aktie ist und bleibt ein Must-have für Biotech-Anleger und bei Schwäche weiter kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Vertex Pharmaceuticals Inc. Neue Rekordhöhen sollten nur eine Frage der Zeit darstellen. (Analyse vom 08.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link