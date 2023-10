Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: CRISPR Therapeutics.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

351,80 EUR -0,38% (18.10.2023, 11:30)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

373,50 USD -0,13% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (18.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als unangefochtener Weltmarktführer für Mukoviszidose-Arzneimittel besetze Vertex Pharmaceuticals seit Jahren eine lukrative Nische. Entsprechend hoch sei die Preissetzungsmacht und die daraus resultierenden Margen. Für seinen Top-Seller Trikafta könne die Biotech-Gesellschaft nun einen weiteren Zulassungserfolg verbuchen.Die zuständige Zulassungsbehörde in Kanada (Health Canada) habe der Triple-Therapie von Vertex mit dem Handelsnamen Trikafta erneut grünes Licht erteilt. Das Medikament dürfe fortan auch bei Minderjährigen zum Einsatz kommen.Bei Mukoviszidose (auch zystische Fibrose genannt) handele es sich um eine seltene angeborene Stoffwechselerkrankung. Die Krankheit führe dazu, dass sich zäher Schleim in den Zellen bilde und die Organe nach und nach verstopfen würden.Mit der Entwicklung von mutationsspezifischen Medikamenten habe Vertex einen Paradigmenwechsel in der Behandlung der seltenen Erkrankung eingeleitet. Laut Mukoviszidose e.V. würden heute doppelt so viele Patienten das Erwachsenenalter als noch vor 20 Jahren erreichen.Vertex bringe seine Expertise (Gründung im Jahr 1989) unlängst bei der Entwicklung von Therapien und Medikamenten für andere Indikationen ein. Unter anderem umfasse die Forschungspipeline der Amerikaner einen hochinteressanten Ansatz zur Behandlung von akutem Schmerz, einer Ersatztherapie für Inselzellen der Bauchspeicheldrüse zur Behandlung von Menschen mit Typ-1-Diabetes und Kooperationsprojekte auf Basis der Gen-Schere CRISPR/Cas9.Unbedingt dabeibleiben und kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Vertex Pharmaceuticals-Aktie. Übrigens: Vertex sei auch ein Teil des VIRICA-Index. (Analyse vom 18.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Vertex befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.