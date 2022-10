Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (28.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Im Schatten der großen Tech-Unternehmen habe auch Vertex einen Einblick in das vergangene Quartal gegeben. Die Zahlen für die Monate Juli bis September könnten sich absolut sehen lassen. Kein Wunder, dass der Spezialist für Mukoviszidose-Medikamente mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr erneut optimistischer werde.Vertex habe in Q3/2022 den Umsatz um knapp 18 Prozent auf rund 2,3 Mrd. Dollar gesteigert und damit die Schätzungen um etwa 100 Mio. Dollar übertroffen. Unter dem Strich habe Vertex ein Ergebnis von 4,01 Dollar eingefahren, welches wiederum 0,37 Dollar über der Prognose gelegen habe.Im Hinblick auf den Produktumsatz werde Vertex zuversichtlicher: So solle dieser im Gesamtjahr bei 8,8 bis 8,9 Mrd. Dollar liegen. Zuvor sei Vertex von Erlösen in einer Range zwischen 8,6 und 8,8 Mrd. Dollar ausgegangen. Ebenfalls positiv: Per Ende September habe Vertex über liquide Mittel in Höhe von 9,8 Mrd. Dollar verfügt. Somit besitze die Gesellschaft genügend Cash, um sich mit kleinen bis mittelgroßen Übernahmen für die Zukunft zu rüsten.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Vertex Pharmaceuticals-Aktie unbedingt dabei zu bleiben! (Analyse vom 28.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: