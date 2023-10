NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

370,16 USD +0,59% (13.10.2023, 16:18)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (13.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX).Die Spätphasen-Pipeline von Vertex sei in den Fokus gerückt, da am 31. Oktober ein FDA-Beratungsausschuss für exa-cel für SC in Zusammenarbeit mit Crispr Therapeutics (CRSP) stattfinden werde. Die Phase-3-Ergebnisse von VX-548 für akute Schmerzen und Phase-2-Ergebnisse für neuropathische Schmerzen würden für Ende 2023 und Anfang 2024 erwartet; und das Phase-3-Ergebnis von Vertex' Mukoviszidose-Triple der nächsten Generation, Vanzacaftor, werde für Anfang 2024 erwartet.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Vertex Pharmaceuticals-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 400,00 auf 425,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:353,80 EUR +1,23% (13.10.2023, 16:04)