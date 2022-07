Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

292,80 EUR +1,30% (11.07.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

292,70 EUR +1,26% (11.07.2022, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

293,74 USD -0,19% (11.07.2022, 21:54)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (11.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Vertex Pharmaceuticals sei der unangefochtene Marktführer für Mukoviszidose-Medikamente. Das US-Unternehmen wolle an die Erfolgsstory der letzten Jahre anknüpfen und auch andere Erkrankungen behandeln. Dazu beitragen solle u.a. ViaCyte, ein Spezialist aus dem Bereich der Regenerativen Medizin.Vertex Pharmaceuticals wolle die nicht börsennotierte ViaCyte für 320 Mio. USD übernehmen. Der Zukauf fokussiere sich auf die Bereitstellung neuartiger stammzellbasierter Zellersatztherapien als funktionelle Heilung für Typ-1-Diabetes (T1D). Die Programme von ViaCyte würden sich noch in einem frühen Stadium der klinischen Entwicklung befinden. Mithilfe der Werkzeuge und Technologien von ViaCyte wolle Vertex Pharmaceuticals die Entwicklung seines Hoffnungsträgers VX-880 beschleunigen.Die Übernahme komme am Markt gut an, im schwachen Gesamtmarkt markiere die Vertex Pharmaceuticals-Aktie sogar ein neues 52-Wochen-Hoch. Nur noch wenige Dollar würden den Wert von einem neuen Rekordhoch trennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: