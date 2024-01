Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

410,00 EUR +1,86% (30.01.2024, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

439,10 USD +0,75% (30.01.2024, 17:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Biotech-Riesen Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Der Biotech-Gigant habe am Dienstag die langersehnten Ergebnisse zu seinem großen Hoffnungsträger VX-548 zur Behandlung von akutem Schmerz präsentiert. Auch wenn das Unternehmen selbst in der Überschrift der Pressemitteilung über "positive" Daten berichte, stecke der Teufel im Detail.Vertex Pharmaceuticals habe die Substanz VX-548 in drei verschiedenen Studien in dem Spätphasenprogramm überprüft. Der zuvor definierte Endpunkt der drei zulassungsrelevanten Studien habe gelautet: Sicherheit und Verträglichkeit, während beim sekundären Endpunkt die Effektivität von VX-548 zum Ende der jeweiligen Behandlung festgelegt worden sei.Statistische Signifikanz habe Vertex Pharmaceuticals bei Patienten nach einer Bauchdeckenstraffung mit VX-548 feststellen können. Jedoch habe das Unternehmen die Hypothese nicht bestätigen können, dass die Substanz dem Schmerzmittel Hydrocon, in Deutschland besser bekannt unter dem Handelsnamen Dicodid, nach einer solchen Operation überlegen sei.Nach Ansicht des AKTIONÄR habe Vertex Pharmaceuticals gemischte Daten vorgelegt, mit denen das Unternehmen Mitte des Jahres einen Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA stellen wolle. Die Chancen auf grünes Licht von der FDA stünden gut, allerdings bleibe die Frage, ob Vertex mit der neuartigen Schmerzpille einen signifikanten Unterschied gegenüber (häufiger süchtig machenden) Schmerzmitteln geliefert habe. Entsprechend ernüchternd falle die Kursreaktion mit einem Minus von knapp einem Prozent aus.Anleger sollten Zukäufe bei der zuletzt gut gelaufenen Aktie zurückstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link