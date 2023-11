Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

355,70 EUR -1,30% (07.11.2023, 17:11)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

380,73 USD -1,30% (07.11.2023, 17:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (07.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten von RBC Capital Markets reduzieren das Kursziel für die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) von bislang 350 auf jetzt 347 USD.Vertex Pharmaceuticals habe ein stabiles Quartal gemeldet, das sein dauerhaftes langfristiges Cashflow-Potenzial hervorgehoben habe, obwohl seine reifende Mukoviszidose-Franchise die Bedeutung herausragender klinischer und kommerzieller Ergebnisse in seiner Pipeline unterstreiche, um die Aktie von hier aus deutlich nach oben zu treiben, so RBC in einer Research Note an die Investoren.RBC füge hinzu, dass das reduzierte Kursziel die leicht gesenkten CF-Schätzungen widerspiegele, die durch die erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit von exa-cel (exagamglogene autotemcel) ausgeglichen würden.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von Vertex Pharmaceuticals unverändert mit dem Rating "sector-perform" ein. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: