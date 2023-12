NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (12.12.2023/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX).Die FDA habe Casgevy für die Behandlung der Sichelzellkrankheit bei Patienten über zwölf Jahren mit rezidivierenden vaso-okklusiven Krisen zugelassen - ein spannender Meilenstein als erste zugelassene CRISPR-Therapie in den USA. Gleichzeitig würden die Analysten schreiben, dass sie in ihrem Modell bereits von einem 100%-igen POS ausgehen würden, mit einer Zulassung in diesem Jahr und einem weltweiten Spitzenumsatz von 900 Millionen Dollar im Jahr 2031 sowohl für SCD als auch für transfusionsabhängige Beta-Thalassämie.Die Analysten von Canaccord Genuity bewertet die Vertex Pharmaceuticals-Aktie weiterhin mit "hold". Das Kursziel werde von 336,00 auf 332,00 USD reduziert. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:330,60 EUR -0,11% (12.12.2023, 10:26)