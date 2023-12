Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Biotech-Riese Vertex Pharmaceuticals habe am Mittwoch mit vielversprechenden Studiendaten aufhorchen lassen. In einem freundlichen Marktumfeld habe der "Aktionär"-Depotwert daraufhin neue Rekordstände markieren und erstmals über der Marke von 400 Dollar schließen können. Die Marktkapitalisierung sei dadurch erstmals auf über 104 Milliarden Dollar gestiegen.Konkret habe Vertex positive Phase-2-Studiendaten mit der Substanz VX-548 zur Behandlung der schmerzhaften diabetischen peripheren Neuropathie veröffentlicht. Die Amerikaner hätten über ein allgemein gut verträgliches Sicherheitsprofil sowie eine "signifikante und klinisch bedeutsame Verringerung" des primären Endpunkts, der Veränderung der Numerischen Schmerzbewertungsskala (NPRS) gegenüber dem ursprünglichen Ausgangswert berichtet.Auf Basis der vielversprechenden Ergebnisse wolle Vertex die Substanz VX-548 in der besagten Indikation in eine Zulassungsstudie überführen. Darüber hinaus nutze die Biotech-Gesellschaft die Chance, den Wirkstoff auch gegen andere Erkrankungen zu testen. Vertex initiiere daher eine Phase-2-Studie mit VX-548 zur Behandlung der schmerzhaften lumbosakralen Radikulopathie. Hierbei seien die Nervenwurzeln gereizt.Vertex könnte im Erfolgsfall mit seinen neuartigen Ansätzen zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen einen neuen Multimilliarden-Dollar-Markt erobern und sich neben dem etablierten Mukoviszidose-Business ein weiteres lukratives Standbein schaffen.Im "Aktionär"-Depot wird beim Biotech-Titel, der übrigens Teil des VIRICA-Index vom "Aktionär"ist, auf einen anhaltend positiven Newsflow und steigende Kurse gesetzt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu Vertex Pharmaceuticals. (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link