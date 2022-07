Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (01.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Es gebe sie: Aktien, die trotz einer miserablen ersten Jahreshälfte gegen den Gesamtmarkttrend deutlich gestiegen seien. Mit einem Plus von 27 Prozent gehöre der Biotech-Wert und Orphan-Drug-Spezialist Vertex Pharmaceuticals zu den größten Gewinnern im S&P 500. "Der Aktionär" und das Team von 800% EXTREM würden verraten, ob die Outperformance noch immer ein Kauf wert oder die Luft doch bald raus sei.Mit einem Minus von 21,1 Prozent habe der Gesamtmarktindex S&P 500 in der ersten Jahreshälfte eines bisher gebrauchten Börsenjahres so stark nachgegeben wie seit 1970 nicht mehr: Etliche Börsenlieblinge, 2021 noch gefeierte Highflyer wie AMD, NVIDIA und Tesla, seien um die Hälfte und mehr eingebrochen, die Nerven vieler Anlegerinnen und Anleger lägen dementsprechend blank.Sicherheit vor Verlusten hätten nur wenige Marktsegmente geboten. Neben Rohstoffwerten, darunter insbesondere Öl- und Gasunternehmen, hätten sich auch Gesundheitswerte überdurchschnittlich erfolgreich geschlagen. Innerhalb der Branche am besten habe sich Vertex Pharmaceuticals behaupten können: Mit einem Plus von 27 Prozent seit Jahresbeginn belege der Biotech-Wert innerhalb des S&P 500 Platz 16.Gegen den Trend habe sich das Unternehmen einerseits aufgrund seiner günstigen Bewertung behaupten können, zum Start in das Börsenjahr habe ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,6 zu Buche gestanden, sowie einer kerngesunden Bilanz: Dank hoher Cashflows sitze das Unternehmen aktuell auf Barreserven von 8,2 Mrd. Dollar: Eine finanzielle Absicherung, die den Geschmack der nach Sicherheit dürstenden Investoren getroffen habe.Technisch sei der Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen, damit gerate das Allzeithoch bei 306 Dollar in Schlagdistanz. Trotz der in den vergangenen Wochen scharfen Pullbacks sei der Wert bei 275 und 260 Dollar gut abgesichert: Das eröffne sowohl für kurzfristig orientierte Trader wie auch für mittel- und langfristig ausgerichtete Anlegerinnen und Anleger Chancen.Gekauft werde die Aktie in Erwartung eines erfolgreichen Ausbruchs über 290 Dollar und einer Rally an und über das alte Allzeithoch hinaus. Trader würden einen engen Stopp bei 275 Dollar setzen, Anlegerinnen und Anleger mit einem längeren Horizont würden der Aktie etwas mehr Raum einräumen und einen Stopp bei 260 Dollar setzen. Kursniveaus für Gewinnmitnahmen würden sich mithilfe einer Fibonacci-Projektion bei 335 und 360 Dollar ableiten lassen: Ein trotz der bereits hervorragenden Performance attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.Vertex sei eine der derzeit besten Aktien am Markt und habe den S&P 500 deutlich outperformen können. Für ein Anhalten der Outperformance dürften die moderate Bewertung und das technisch aussichtsreiche Setup sorgen. Das Papier stehe unmittelbar vor dem Ausbruch auf neue Allzeithochs und biete Chancen sowohl für die Trader wie auch für langfristig orientierte Anleger und Anlegerinnen. Einsteigen und Stopps beachten, rät Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)