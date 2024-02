Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

405,00 EUR +1,49% (06.02.2024, 12:21)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

428,89 USD +0,99% (05.02.2024, 22:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (06.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Biotech-Riesen Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Der Biotech-Gigant bleibe in der Erfolgsspur. Mit Q4-Zahlen über den Erwartungen der Analysten und neuen Daten zu einer Triple-Therapie zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose habe das Unternehmen einmal mehr die Marktteilnehmer überzeugen können - und seine dominierende Marktstellung weiter zementieren.In Q4/2023 habe Vertex Pharmaceuticals seinen Umsatz um 9,6 Prozent auf 2,52 Mrd. Dollar gesteigert, die Schätzung habe mit 2,51 Mrd. Dollar knapp darunter gelegen. Unter dem Strich habe der Biotech-Riese mit Hauptsitz in Boston zwischen Oktober und Dezember 4,20 Dollar je Aktie verdient (Prognose: 4,09 Dollar).Für das Jahr 2024 prognostiziere Vertex Pharmaceuticals Umsätze von 10,55 bis 10,75 Mrd. Dollar. Bis 2028 wolle das Unternehmen fünf weitere Produkte auf den Markt bringen und somit auf einem nachhaltigen Wachstumskurs bleiben. Schon jetzt steigere Vertex Pharmaceuticals seine Erlöse stetig - dank der unangefochtenen Marktführerschaft für Mukoviszidose-Medikamente. Entsprechend würden die Amerikaner über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen.Bis Mitte 2024 wolle Vertex Pharmaceuticals nun die Zulassungsanträge für diese Kombi-Therapie bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und dem europäischen Pendant EMA stellen.Auf die Studiendaten und Zahlen über den Erwartungen habe die Aktie mit einem Plus von zwei Prozent reagiert. Der AKTIONÄR-Depotwert, der 27 Prozent im Plus liege, befinde sich weiter in einer charttechnisch starken Verfassung. Dennoch sollten Anleger angesichts der inzwischen sportlichen Bewertung vorerst Zukäufe zurückstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link