Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

326,05 EUR +0,25% (11.12.2023, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

350,15 USD -1,07% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Evercore ISI:Liisa Bayko, Analystin von Evercore ISI, stuft die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) weiterhin mit "outperform" ein.Vertex stehe kurz vor Daten, die VX-548 als "ersten Vertreter einer neuen Klasse von oralen, selektiven NaV-Inhibitoren" als nicht süchtig machende Medikamente zur Behandlung von Schmerzen positionieren könnten, was "ein weiteres beträchtliches Franchise" freisetzen könnte, das im Bereich der Größe von Mukoviszidose bei 12 Milliarden Dollar liegen könnte, sage Liisa Bayko den Investoren.Evercore schätze, dass heute ein Wert von etwa 40 Dollar pro Aktie für VX-548 eingebettet sei, mit einem Aufwärtspotenzial von 410 Dollar, wenn VX-548 mindestens eine vergleichbare Wirksamkeit wie die Standardtherapie zeige, habe die Analystin hinzugefügt.Liisa Bayko, Analystin von Evercore ISI, stuft die Aktie von Vertex Pharmaceuticals unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 379 auf 389 USD angehoben. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: