NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

405,07 USD +13,23% (13.12.2023, 22:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie: US92532F1003

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie: 882807

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie: VX1

VX1



NASDAQ-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie: VRTX

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (14.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht das Kursziel für die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) von 347 auf 379 USD.Das Unternehmen habe sein Modell aktualisiert, um eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit von VX-548 bei chronischen neuropathischen Schmerzen zu berücksichtigen, die auf einer anscheinend konkurrenzfähigen und vielleicht etwas besseren Wirksamkeit im Vergleich zur Standardbehandlung und einem Bedarf an mehr Behandlungsoptionen beruhe, die durch einige verbleibende Unbekannte im Bereich der Sicherheit ausgeglichen würden, so Brian Abrahams in einer Research Note. Das Unternehmen gehe weiterhin von einem Spitzenumsatz von 2,6 Mrd. USD aus.Brian Abrahams, Analyst von RBC Capital Markets, bewertet die Aktie von Vertex Pharmaceuticals weiterhin mit "sector-perform". (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:373,60 EUR +0,59% (14.12.2023, 14:15)