353,44 USD +0,27% (29.09.2023, 16:09)



US92532F1003



882807



VX1



VRTX



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (29.09.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:

Brian Abrahams, Analyst von RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX).

Er verweise auf den Key Opinion Leader Call des Unternehmens zu den Aussichten von VX-548, in dem er die mechanistische Rationale, die konsistente Aktivität im Zeitverlauf und das sehr saubere Sicherheitsprofil des Medikaments anführe, zusammen mit seiner Zufriedenheit mit den Phase-2-Designs und dem Placebo-Verhalten, das es wahrscheinlich machen sollte, dass die Phase-3-Daten ähnlich aussehen würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er füge aber hinzu, dass der Leiter des Unternehmens auch über das Ausmaß der Schmerzreduzierung besorgt gewesen sei - etwas, das ein gewisses Risiko in Bezug auf die Phase-3-Ergebnisse aufrechterhalte.

Brian Abrahams, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bestätigt und das Kursziel von 343 auf 348 USD angehoben. (Analyse vom 29.09.2023)