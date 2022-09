5. einen Preisdeckel für Gas aus Russland.



Das Ergebnis der Verhandlungen habe wenig Überraschungen geborgen, aber auch kaum Details zu den Eckpunkten gebracht, die vorher schon bekannt geworden seien. Bei den ersten vier Maßnahmen scheine Einigkeit zu herrschen und eine Umsetzung sei bald möglich. Der fünfte Punkt sei immer noch strittig, da einige Länder immer noch stark von den verbliebenen russischen Gasimporten abhängig seien und ein Ende der Lieferungen befürchten würden, sollte der Preis limitiert sein.



Für die betroffenen Stromerzeuger bedeute der Preisdeckel zwar, dass sie nicht mehr zu den derzeitigen Marktpreisen von rund EUR 500 je MWh für 2023 oder über EUR 240 je MWh für 2024 verkaufen könnten. Allerdings würden EUR 200 je MWh derzeit selbst die Gestehungskosten von Kohlestrom abdecken und immer noch äußerst attraktive Preise für CO2-arme Stromproduktion, wie etwa mittels erneuerbarer Energien bedeuten. Zudem winke Entspannung bei der Umlauffinanzierung und das Glätten des Spitzenverbrauchs könnte die Lastkosten senken. Zudem seien keine Zufallsgewinnsteuern in Verbindung mit Stromerzeugern erwähnt worden.



Die Solidarabgabe, die für Öl- und Gasfirmen angedacht werde, sei jedoch mit einer Zufallsgewinnsteuer gleichzusetzen. Die Höhe und die Berechnungsbasis seien jedoch noch unklar und müssten erst herausgearbeitet werden.



Der Preisdeckel für Gas habe für alle Unternehmen insofern eine Bedeutung, als es um die Verfügbarkeit von Gas selbst gehe. Die Preisentwicklung sei klarerweise ebenfalls davon abhängig.



Die österreichische Bundesregierung habe zudem letzten Mittwoch einen Strompreisdeckel für Haushaltskunden beschlossen. Große Teile der Stromkosten würden auf der Rechnung abgezogen und vom Staat ersetzt, was auch die Kosten der Versorger decke, die über Absicherungsgeschäfte im letzten Jahr schon angefallen seien. Die Analysten der RBI gehen deshalb abgesehen von den Ausgaben für die Abrechnungssysteme von keinen zusätzlichen Belastungen für die Versorger aus. Da über 2,9 MWh Jahresbedarf weiterhin Marktanzreize bestünden, könnte es sogar zu Mengeneinsparungen kommen. Für Gewerbe und Industrie solle es ebenfalls Entlastungen geben, die jedoch später erst bekannt gegeben würden.



Insgesamt sehen die Analysten der RBI die Versorger auf europäischer und nationaler Ebene gut unterstützt. Es würden zwar die Preisspitzen gekappt, aber diese seien in den Aktienkursen auch vorher schon nicht wiedergespiegelt worden. EVN handle zudem zu 85% des Marktwerts ihrer Beteiligung an Verbund, was fundamental nicht gerechtfertigt werden könne. (12.09.2022/ac/a/m)







