Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem vergangene Woche bereits die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank die Laune der Anleger verdarben, sorgte nun die unerwartete geldpolitische Wende der Bank of Japan dafür, dass sich die Hoffnung auf eine Weihnachtsrally zunächst verflüchtigte, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dennoch gebe es durchaus Chancen, dass das überaus herausfordernde Börsenjahr 2022 noch ein versöhnliches Ende nehmen könnte. Zum einen weise die letzte Handelswoche eine positive Statistik auf: In den vergangenen 33 Jahren hätten die deutschen Standardwerte in zwei Dritteln aller Fälle zulegen können, der durchschnittliche Gewinn habe sich auf rund 0,8 Prozent belaufen, was umgerechnet auf das derzeitige Niveau einem Plus von rund 110 Punkten entspräche.



Zudem komme die aktuelle Sentimentumfrage der Börse Frankfurt zu einer positiven Einschätzung. Konkret bedeute dies: Einige institutionelle Investoren seien auf die Long-Seite gewechselt; das entsprechende Sentiment-Barometer sei auf den höchsten Stand seit Anfang Juli gestiegen. Nicht zuletzt habe es in dieser Woche erfreuliche Konjunkturdaten gegeben, die die akuten Rezessionssorgen zumindest ein wenig gemildert hätten. Für Januar prognostiziere das Marktforschungsinstitut GfK ein Konsumklima von minus 37,8 Punkten; das seien 2,3 Zähler mehr als im Dezember. Auch die Stimmung in der Wirtschaft habe sich zum Jahresende weiter aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im Dezember um 2,2 auf 88,6 Punkte gestiegen. Erstmals seit sechs Monaten habe sich neben der Erwartung der Unternehmen auch die Einschätzung ihrer aktuellen Lage verbessert. (23.12.2022/ac/a/m)



