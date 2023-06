Bei dem Unternehmen handele es sich um den europäischen Versicherungsriesen AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS). Andrew Sinclair, Analyst bei der Bank of America, gehe davon aus, dass die Gefahren der Hurrikan-Saison bei dem Versicherungskonzern überschaubar seien. Hier seien die Risiken zuletzt stark reduziert worden. Die stetige Margenausweitung im Gebäude- und Gewerbeversicherungsgeschäft dürfte dieses Jahr weiter anhalten, heiße es. Der Analyst gehe davon aus, dass der Versicherungskonzern wesentlich mehr verdienen werde als der Aktienkurs vermuten lasse.



Während große Standardindices wie DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) durchschnittlich 14% seit Beginn des Jahres zugelegt hätten, sei die Rally an Aktien aus dem Versicherungssektor weitestgehend vorbeigegangen. Die charttechnische Situation habe sich bei AXA mit Unterschreiten der 200-Tage-Linie eingetrübt. Mit einem KGV von 7,5 zum Geschäftsjahr 2024 und einer Dividendenrendite von 6,9% sei die Aktie durchaus attraktiv bewertet. (19.06.2023/ac/a/m)

Die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) hat jüngst den Versicherungssektor durchleuchtet und dabei einen in Frankreich ansässigen Versicherungskonzern als "Top Pick" bezeichnet. Ein Analyst sehe in den nächsten zwölf Monaten ein Kurspotenzial von knapp 35% und bezeichne die Aktie als ein wahres Schnäppchen.