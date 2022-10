Unternehmensnachrichten:



Der Börsengang der Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) sei bereits zwei Wochen alt. Mit einem Ausgabepreis von 82,50 Euro habe sich die Aktie seither sehr zufriedenstellend entwickelt, was aber unter anderem auf Käufe unter Konsortialbanken zurückzuführen sei. Diese Form der Unterstützung entfalle, da die Banken ihre Käufe heute im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Börsengang beendet hätten. Die Aktien des Unternehmens würden heute um mehr als 3,5% im Minus notieren.



Bankempfehlungen:



- Evonik Industries (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) von Morgan Stanley auf "equal-weight" herabgestuft; Kursziel bei 25 Euro. (11.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelssitzung am Dienstag in Europa bringt eine Verschlechterung der Anlegerstimmung mit sich, so die Experten von XTB.Die Weltbank und der IWF seien besorgt über eine globale Rezession, wobei die Inflationsprognosen in Deutschland bereits auf 7% im Jahr 2023 geschätzt würden. Obwohl der heutige Makrokalender relativ dünn sei, verlagere sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Kommentare der Zentralbanker und das morgige FOMC-Protokoll.