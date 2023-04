Linz (www.aktiencheck.de) - Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen in Deutschland hat gestern enttäuscht - nachdem ein kleiner Anstieg erwartet worden war, ist der Indikator auf 4,1 Punkte gefallen und hält sich nur noch knapp im positiven Bereich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



An den Finanzmärkten habe dies aber kaum Spuren hinterlassen, die deutschen Aktienindices seien gestern wieder gestiegen. Dazu hätten auch die ermutigenden chinesischen Wachstumszahlen beigetragen. Heute werde die März-Inflationsrate für den Euroraum bekannt gegeben, der am Monatsende geschätzte Rückgang auf 6,9% dürfte sich bestätigen. (19.04.2023/ac/a/m)



