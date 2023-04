Beim Energie-Trilemma zwischen Energiezuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit würden sich die Öl- und Gaskonzerne derzeit auf die beiden erstgenannten Punkte konzentrieren und diese als schlagende Argumente für die weitere Ausbeutung vorhandener und die Erschließung neuer Reserven nutzen. Das Verhalten und die Verantwortung der Verbraucher würden hier Teil der Lösung sein. Ihre Bereitschaft zur Umstellung auf nichtfossile Energieträger und zur sparsamen Energienutzung sei ein Katalysator für Veränderungen bei den Anbietern.



Die Risiken aus dem Klimawandel würden immer schwieriger zu bewerten und abzumildern sein. Ein glaubwürdiger, integrierter Ansatz mit positiven langfristigen Auswirkungen sollte nachhaltige Lösungen einbeziehen.



Im Gegensatz zum Öl- und Gassektor würden bei den Versorgern die Investitionen fast synchron mit den Erträgen wachsen. Und fast der gesamte Cashflow fließe in Investments für erneuerbare Energien und Netze.



Die wirtschaftliche Bewertung gegenüber den Kapitalkosten für fossile Brennstoffe verschiebe sich angesichts politischer Veränderungen (z. B. US Inflation Reduction Act oder EU Green Deal) zugunsten erneuerbarer Energien. Dies zwinge die Unternehmen, traditionelle Strategien zu überdenken.



Verpasse die Öl- und Gasindustrie den Wandel? Wir glauben nicht. Die Wissenschaft sei die Hauptantriebskraft für ihren Erfolg gewesen. Sie dürfte wieder zum Motor werden, der den Sektor transformiert und den Boden für Erfolge nach 2050 bereite.





