MCADE: Der beste Metaverse Coin des Jahres 2023

Wie hoch könnte der MCADE im Jahr 2023 steigen?

Was ist Metacade?

Diese vielfältigen Verdienstmöglichkeiten für Nutzer heben Metacade von anderen GameFi-Titeln ab. Aber nicht nur Gamer werden von Metacade profitieren. Im dritten Quartal 2023 wird das innovative Metagrants-Programm eingeführt.



Der Übergang zu einer vollwertigen DAO beginnt im zweiten Quartal 2023 und endet im vierten Quartal 2024. Zu diesem Zeitpunkt wird die vollständige Kontrolle über die Schatztruhe der Plattform mit mehreren Unterzeichnern, alle Schlüsselrollen und das volle Stimmrecht in die Hände der Community-Mitglieder übergehen.



Wie funktioniert Metacade?

Metacade verfügt über verschiedene Einnahmequellen, die der Plattform einen autarken Betrieb ermöglichen. Dazu gehören Werbung, Pay-to-Play-Titel, die Nutzung des Launchpad-Programms, das es externen Unternehmen ermöglicht, ihre Titel auf Metacade zu veröffentlichen, und die Veröffentlichung von Stellenangeboten von Web3-Unternehmen in der Jobbörse des Hubs, die im ersten Quartal 2024 startet.



Alle diese Einnahmen fließen in Form von Prämien in die Geldbörsen der Mitglieder und bilden die Grundlage für die Finanzierung von Metagrants.



Weitere Möglichkeiten für die Nutzer von Metacade, Belohnungen und passives Einkommen zu verdienen, bieten die Initiativen Compete2Earn, Create2Earn und Work2Earn. Spieler setzen Token ein, um an Turnieren und regelmäßigen Verlosungen mit potenziell lukrativen Belohnungen teilzunehmen. Soziale Interaktionen durch Spielbewertungen, Austausch von Spielwissen und Alpha- und Backtests bringen ebenfalls Belohnungen.



Community-Mitglieder, die eine Karriere in der GameFi-Branche anstreben, können die attraktivsten Jobangebote auf der Metacade-Jobbörse im Rahmen des Work2Earn-Programms finden.



Metacade: An der Spitze der GameFi-Entwicklung

Metacade hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es die Entwicklung der GameFi-Industrie anführen will, und die Metagrants-Initiative steht im Mittelpunkt dieser Pläne. Das Programm ermöglicht es Spieleentwicklern, Bewerbungen für neue Spiele bei der Community einzureichen, die dann für ihre Favoriten abstimmt. Die besten Ideen erhalten eine Kryptofinanzierung und gehen in die Entwicklung, so dass die besten neuen Titel im Metaverse entstehen.



Ist Metacade eine gute Investition?

Metacade ist die beste Metaverse Coin des Jahres 2023. Da MCADE bereits während des Presales Wellen schlug, gibt es für Investoren keinen besseren Zeitpunkt, um an Bord zu kommen und ihre Rendite zu maximieren.



Der aktuelle Wert von $0,01 sieht nach einem hervorragenden Wert aus. Je früher Investoren MCADE-Token kaufen, desto größer ist die Chance, 100-fache Gewinne zu erzielen, wenn Metacade die DEXs erreicht und die Öffentlichkeit beginnt, das langfristige Potenzial, die robuste Roadmap und die Dynamik der Plattform zu nutzen.



Du kannst hier am Metacade-Presale teilnehmen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Metacade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.







Das Metaverse wird auch im Jahr 2023 ein massives Wachstum erfahren, da immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen das enorme Potenzial der neuen digitalen und virtuellen Welten erkennen. Obwohl der Markt in der Baisse des Jahres 2022 gelitten hat und mehrere Coins erheblich an Wert verloren haben, gibt es immer noch hervorragende Werte, die mit einigen neuen Projekten gegen den Trend zu finden sind. Metacade ist ein neues Projekt, das mit seinen aufregenden Plänen, im nächsten Jahr mit seiner virtuellen Videospielhalle die führende Metaverse-Gaming-Plattform zu werden, die Daumen der Spieler zucken lässt. Der native Coin von Metacade, MCADE, hat die Erwartungen im Presale übertroffen und hat dazu geführt, dass Experten voraussagen, dass MCADE der beste Metaverse Coin des Jahres 2023 sein könnte, mit 100-fachen Gewinnen für frühe Investoren möglich.Metacade hat bereits die Aufmerksamkeit von Metaverse-Gaming-Fans und Investoren geweckt. Die Beta-Presale-Phase war innerhalb von drei Wochen nach der Veröffentlichung ausverkauft und brachte mehr als 1,65 Millionen Dollar ein, was den Hype um diese Blockchain-basierte Play-to-Earn (P2E)-Plattform voll und ganz rechtfertigt.In der Beta-Presale-Phase waren MCADE-Token für jeweils 0,008 US-Dollar erhältlich. Dieser Wert soll in jeder Presale-Phase bis zum Abschluss der neunten und letzten Phase auf einen Preis von 0,02 $ steigen.