Durch Förderungen mehr aus dem ETF-Sparplan herausholen

Hohe Rendite bei ETFs

Die VL werden bei ETF Sparplänen nicht auf ein gewöhnliches Konto eingezahlt. Vielmehr erwirbt man mit dem Sparbetrag monatlich Anteile an einem ETF. Wie bereits erwähnt, findet dieser Prozess über sechs Jahre hinweg statt - im siebten Jahr ruht der Betrag, wobei anschließend die Auszahlung möglich ist. Es gibt hier alternativ die Option, den ETF Sparplan weiterzuführen.



Von niedrigen Gebühren profitieren

Banken bieten ETF Sparpläne in Kombination mit VL zu vergleichsweise niedrigen Ausführungskosten an. Somit schmälern die Kaufkosten die monatlichen Sparraten nur gering.



Besonders gut sind die Konditionen bei Direktbanken und Fintech-Unternehmen. Oft handelt es sich hier um junge Anbieter, die sich durch niedrige Preise von der Konkurrenz abheben wollen. Es macht also durchaus Sinn, mehrere Institute zu vergleichen. Einen Blick sollte man aber nicht nur auf deren Kosten, sondern gleichermaßen auf die damit verbundenen Leistungen und den Kundenservice werfen. Auf diese Weise ist es Anlegern möglich, eine gut durchdachte Wahl zu treffen.



Diese ETFs eignen sich für VL

Des Weiteren ist anzumerken, dass sich nicht alle ETF Sparpläne für VL eignen. Dasselbe gilt übrigens für Investmentfonds. Und zwar muss der betreffende Fonds einen Aktienanteil von mindestens 60 Prozent aufweisen. Anlegern sollten also nach kostengünstigen und breit gestreuten Welt-EFTs Ausschau halten. Auf diese Weise minimieren Investoren die einzelnen Länder- oder Branchenrisiken, während sie trotzdem an den Renditechancen der Aktienmärkte teilhaben.



Ist man sich bezüglich der Wahl des ETF Sparplans nicht sicher, wendet man sich am besten an die gewünschte Bank. Dort kann man sich von einer Fachkraft beraten lassen. Von dieser Vorgehensweise profitieren vor allem Laien - denn oft wissen sie nicht, auf welche Aspekte sie beim VL-Sparen mit ETFs achten müssen.



Dieser Vermögensaufbau ist realistisch

Attraktiv sind ETF Sparpläne in erster Linie aufgrund der hohen Renditechancen. Sie stellen heute also die profitabelste Anlagemöglichkeit dar. Gemäß den Analysen von Experten ist bei dieser Geldanlage eine Rendite von bis zu 10 Prozent pro Jahr zu erwarten. Durch die Arbeitnehmersparzulage erhöht sich der Gewinn zusätzlich.



Zahlt man mithilfe der VL also monatlich 40 Euro ein und erhält dabei die staatliche Prämie, ist nach sieben Jahren durchaus ein Ertrag von 4.400 Euro möglich - eingezahlt wurden in diesem Fall "lediglich" 2.880 Euro. Die Vertragskosten wurden in diese Berechnung übrigens nicht integriert.



Die erwähnte Summe lässt sich mit eigenen finanziellen Mitteln selbstverständlich weiter aufstocken. Dadurch dürften sich Sparer am Ende über einen entsprechend höheren Gewinn freuen.



So lohnt sich die globale Anlage von VL

Durch das ETF Sparen über VL lassen sich langfristig hohe Erträge erzielen. Das gilt vor allem dann, wenn der monatliche Höchstbetrag gespart wird. Am besten informiert man sich beim Arbeitgeber zeitnah über seine Optionen. Mittlerweile bieten viele Banken günstige und trotzdem ertragreiche ETF Sparpläne an. Im Bedarfsfall sollten sich Interessenten von einer erfahrenen Fachkraft bei der Entscheidungsfindung unterstützen lassen. (12.12.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mithilfe vermögenswirksamer Leistungen (VL) ist es Arbeitnehmern möglich, effektiv Geld zu sparen. Diese Art der Geldanlage stellt eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers dar. Angestellten können auf diese Weise leicht ein Vermögen aufbauen. Es steht diese Option des Weiteren Azubis, Soldaten, Beamten und Richtern zur Verfügung. Immer mehr Menschen entscheiden sich heute dafür, ihr Geld in Form von ETFs anzulegen.In diesem Beitrag erfahren Leser, wie sie dabei vorgehen und welche Aspekte sie beachten müssen.Die maximale Summe bei den VL beträgt 40 Euro pro Monat. In der Regel sparen Arbeitnehmer diesen Betrag über sechs Jahre hinweg an. Danach bleibt die Anlagesumme noch über ein weiteres Jahr hinweg gesperrt - es ist also insgesamt mit einer siebenjährigen Wartezeit zu rechnen.Viele Menschen möchten dabei an der Produktivwirtschaft teilhaben und vermögenswirksame Leistungen in Aktien anlegen . Dies ist jedoch nur indirekt über VL-Sparen mit Vehikeln wie ETFs möglich.Entscheiden sich Anleger für einen ETF-Sparplan, dürfen sie sich bei VL über eine besonders hohe Förderung freuen. Es ist ihnen dadurch möglich, das Beste aus der Anlageform herauszuholen.Als verlockend erweist sich in diesem Fall auch die staatliche Förderung für Sparpläne - denn sie liegt derzeit bei bis zu 20 Prozent.Beliebt sind ETF Sparpläne bei Investoren vor allem aufgrund der vergleichsweise hohen Rendite. Mit ihnen lässt sich das Ziel des Vermögensaufbaus daher leicht erreichen. Es kommt bei dieser Geldanlage zudem der Cost-Average-Effect zum Tragen. Und er kompensiert negative Markteinflüsse.