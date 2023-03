Zum anderen hätten vor allem etablierte Pharma-Unternehmen in den vergangenen Monaten mehrfach die Fühler nach Biotechnologie-Unternehmen ausgestreckt. Allein im Januar hätten die Pharma-Konzerne AstraZeneca, Ipsen und Chiesi jeweils Übernahmen im Milliarden-Bereich vollzogen. Dafür gebe es laut Branchenkennern indirekte Unterstützung durch die US-Regierung: Der Inflation Reduction Act sehe sinkende Preise für Medikamente vor. Große Pharma-Konzerne würden ihre Margen bereits schwinden sehen. Allerdings seien Ausnahmen bei der Preisgestaltung für Produkte aus dem Bereich Biotechnologie vorgesehen, da dieser die größten Innovationen verspreche. Folglich böten sich, schreibe Zschaber, für Pharma-Konzerne Übernahmen im Biotechnologie-Bereich an.



Auch für Anleger sehe der Kölner Vermögensverwalter gute Voraussetzungen. Die Rahmenbedingungen scheinen günstig: Weil Biotechnologie-Forschung trotz moderner Verfahren und digitaler Lösungen sehr kostspielig bleibe, sei die Branche hart von den steigenden Zinsen getroffen worden, ihre Finanzierungsbedingungen hätten sich deutlich verschlechtert. Das habe die Aktienkurse vieler Firmen, die noch 2021 gefeiert worden seien, auf Talfahrt geschickt. Die jüngste Übernahmewelle habe der Branche zwar bereits Aufwind verschafft, doch seien viele Aktien im historischen Vergleich noch immer günstig - und das oftmals trotz deutlicher operativer Fortschritte und vielversprechender Projekte, so Zschaber.



Wenn am Markt absehbar werde, dass sich die Finanzierungssituation für die Unternehmen wieder verbessere, würden einige Analysten sogar eine erneute Übernahmewelle prophezeien. Betrachte man die Kursverläufe von Biotechnologie-Unternehmen in den Monaten vor ihrer Übernahme, werde schnell das Potenzial der Biotech-Branche deutlich, meine Zschaber.



Er warne jedoch auch, dass längst nicht jedes Biotechnologie-Unternehmen zum Überflieger werde. Die Geschichte sei voll von Biotech-Firmen, die letztlich an ihren hohen Ansprüchen gescheitert seien und die über Jahre nur Kapital vernichtet hätten. Auch wenn aktuell viele innovative Biotechs vergleichsweise günstig bewertet seien, sollten Anleger daher immer im Hinterkopf behalten, dass diese Bewertungen auch Spiegel der Risiken seien, die in der jeweiligen Aktie schlummern würden. (Ausgabe vom 29.03.2023) (30.03.2023/ac/a/m)





