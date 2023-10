Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vermehrten Konjunktursorgen im Zuge der deutlichen Renditeanstiege bei langlaufenden US-Staatsanleihen haben auch auf die Rohstoffmärkte ausgestrahlt, so die Analysten der DekaBank.



Die Rohstoffnotierungen hätten in der Breite nachgegeben, was eine schwächere Nachfrageerwartung widergespiegelt habe. Bei manchen konjunktursensitiven Industriemetallen wie Nickel, Blei oder Kupfer sei es zu einem ausgeprägten Rückgang gekommen. Da die Konjunkturängste nicht mit einer verstärkten Flucht der Anleger in Sicherheit einhergegangen seien - im Gegenteil, es waren ja gerade die Renditeanstiege, die die Konjunktursorgen entfachten -, hätten die Edelmetalle in dieser Gemengelage nicht profitieren können und seien ebenfalls in den Abwärtssog geraten. Denn steigende Renditen würden die Opportunitätskosten der zinslosen Haltung von Edelmetallen erhöhen. Der europäische Erdgaspreis sei allerdings gegen den Strom geschwommen. Er habe deutlich zugelegt, was auf Angebotssorgen aufgrund des noch ungelösten Arbeitskampfes bei Flüssiggasanlagen in Australien und der Sabotage an der Gaspipeline zwischen Estland und Finnland zurückzuführen gewesen sei. Alles in allem hätten die Risiken erkennbar zugenommen, dass die Zinsen länger auf hohem Niveau verharren oder sogar weiter ansteigen könnten, was mittelfristig auf den Konjunkturperspektiven, den Rohstoffnachfrageerwartungen und damit auf den Rohstoffpreisen lasten würde. Kurzfristig seien jedoch zunächst Aufwärtskorrekturen nach den zum Teil übertriebenen Preisrückgängen beispielsweise bei Öl oder Gold möglich.



Perspektiven: Das schwache weltwirtschaftliche Wachstum, die erhöhte Inflation und die geldpolitische Straffung seien dominierende Themen. In den USA und in Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Aber auch das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig von stärkeren regionalen Produktionsmustern und einer dauerhaften wirtschaftlichen Abkopplung Russlands vom Westen geprägt sein. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im kommenden Jahr durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe Oktober 2023) (13.10.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >