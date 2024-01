NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications Inc.:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (30.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von Tigress Financial Partners:Die Analysten von Tigress Financial Partners stufen die Aktie von Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) weiterhin mit "buy" ein.Verizon habe die Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, die ein starkes Abonnenten- und Cashflow-Wachstum zeigen würden. Verizon sei dabei, den Turnaround zu vollziehen, und dürfte 2024 eine weitere Beschleunigung erleben, die zu einer Erholung des Umsatz- und Cashflow-Wachstums führe, so Tigress, der anmerke, dass das von 45 auf 50 USD revidierte Kursziel in Verbindung mit den Dividenden eine potenzielle Gesamtrendite von fast 28% gegenüber dem aktuellen Niveau darstelle.Die Analysten von Tigress Financial Partners stufen die Aktie von Verizon Communications unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link