NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

41,10 USD -0,68% (06.02.2024, 22:00)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications Inc.:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Verizon-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Verizon-Aktie (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) befindet sich seit dem Verlaufstief vom 6. Oktober bei 30,13 USD in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe das Papier die Ichimoku-Wolke sowie den 10er-, 50er- und 200er-EMA nach oben durchbrechen können. Das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung sei am 31. Januar bei 43,21 USD erreicht worden. Aktuell befinde sich das Papier in einer Korrektur im Aufwärtstrend und notiert leicht unter dem 10er-EMA, der als oft als erste Anlaufmarke von Korrekturen gelte.AusblickDie Verizon-Aktie könnte die Korrektur erneut leicht unter dem 10er-EMA beenden und vor einem weiteren Hochlauf stehen. Bereits in den Vormonaten seien Korrekturen bei dem Titel im Bereich oder leicht unter dem 10er-EMA ausgelaufen, bevor es dann weiter aufwärts gegangen sei. Ein erneuter Anstieg über den 10er-EMA würde dabei ein neues Stärkesignal generieren. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei 43,21 USD zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Verizon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:38,235 EUR +0,05% (07.02.2024, 08:45)