Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikationsanbieters Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Achterbahnfahrt zum Handelsauftakt in den USA - der Telekommunikationsgigant Verizon habe heute seine Zahlen vorgelegt. Zunächst sacke der Kurs deutlich ab, hole dann die Tagesverluste im frühen Handelsverlauf aber wieder auf. Wie sei diese Bewegung vor dem Hintergrund der heute vorgelegten Ergebnisse einzuordnen?1,20 Dollar habe der bereinigte Gewinn je Aktie im abgelaufenen Quartal betragen. Das habe einen Cent über der Konsensschätzung gelegen. Der Umsatz von Verizon habe hingegen mit 32,9 Milliarden Dollar die Erwartung (33,57 Milliarden Dollar) verfehlt. Unter dem Strich habe Verizon im ersten Quartal 263.000 Postpaid-Mobilfunkkunden verloren.Der bisherige Kursverlauf passe gewissermaßen zu diesen Daten. Jonathan Chaplin, Analyst bei New Street Research, habe jedenfalls direkt nach der Veröffentlichung der Zahlen geschrieben: "Die Ergebnisse sind zwar nicht großartig, aber die Erwartungen waren niedrig, und Verizon ist bereits um vier Prozent gefallen, seit AT&T letzten Donnerstag berichtet hat." Sein erstes Fazit habe daher gelautet: "Wir erwarten keine große Bewegung."Für einen defensiven Wert habe AT&T nach Vorlage seiner Zahlen einen sehr deutlichen Kursverlust erlebt. Vor allem der schwache Cashflow habe enttäuscht. Die Zahlen zum Tagesgeschäft seien immerhin ganz ordentlich ausgefallen.Verizon liefere heute einen klassischen Fall von "nicht Fisch, nicht Fleisch". Die Zahlen würden zwar nicht berauschen, lägen aber auch mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Was auf Sicht der kommenden Monate fehle, sei die Fantasie, dass sich Geschäftsverlauf und Aktienkurs besonders positiv entwickeln könnten. Immerhin: Aus charttechnischer Sicht habe die Unterstützung um die 36,50 Dollar gehalten.Für eine längerfristig orientierte Kaufempfehlung reicht das aber nicht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link