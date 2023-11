Börsenplätze Verizon-Aktie:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (16.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationsanbieters Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) unter die Lupe.Die Stimmung unter Anleger sei so positiv wie seit Monaten nicht mehr. Entsprechend freundlich sei auch das Börsenumfeld und Aktien würden auf breiter Front ansteigen. Auch die Dividendenperle Verizon habe nach einer längeren Durststrecke einen starke Rebound gemeistert. Dank der Umkehrformation und einem frischen Kaufsignal sollten Anleger einen Blick auf den Titel werfen.Auch zur Wochenmitte hätten moderate Inflationsdaten für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Aufschläge seien am Mittwoch jedoch bescheidener ausgefallen als am Vortag, als rückläufige Verbraucherpreise im Oktober fast schon eine Kursrally ausgelöst hätten.In den USA habe sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober stärker als erwartet abgeschwächt. Die Jahresrate sei von 2,2 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent gefallen. Analysten hätten im Schnitt lediglich einen Rückgang auf 1,9 Prozent erwartet.Verzion gehöre als Mobilfunkunternehmen aufgrund seiner Größe zur kritischen US-Infrastruktur. Das Unternehmen betreue über sein landesweites Mobilfunknetz rund 93 Millionen Postpaid- und 23 Millionen Prepaid-Kunden (nach der Übernahme von Tracfone). Verizon sei damit der größte Mobilfunkanbieter der USA. Entsprechend stabil seien die Cashflows und damit auch die Dividende. Aufgrund der Marktstellung und der stabilen Cashflows in der Telekommunikationsbranche habe Verizon 18 Jahre in Folge die Dividende angehoben und seit 23 Jahren nicht mehr gesenkt. Aktuell könnten Anleger sich 7,4 Prozent Dividendenrendite sichern.Dividendenjäger würden aktuell mit 7,4 Prozent Dividendenrendite bei der Verizon-Aktie voll auf ihre Kosten kommen. Zugleich hellt sich der Chart deutlich auf und mit dem frischen Kaufsignal bahnt sich hier eine interessante Chance an, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link