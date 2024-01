Tradegate-Aktienkurs Verizon-Aktie:

Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus.



Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationsanbieters Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) unter die Lupe.Nach dem missglückten Jahresstart seien am US-Aktienmarkt am Donnerstag die Technologiewerte den Standardpapieren erneut hinterhergelaufen. Insgesamt seien die Anleger seit Jahresbeginn skeptisch und würden die Kursrally in den Wochen davor hinterfragen. Anders sehe die Lage bei Verizon aus - die Aktie habe in der ersten Wochen einen starken Lauf vollzogen und einen Deal mit Netflix verkündet.Verizon habe angekündigt, seinen Kunden ein neues Abo-Paket anzubieten, dass Netflix und die Streamingplattform Max von Warner Bros. Discovery beinhalte.Die Aktie sei nach dieser Meldung stark angesprungen. Im Wochenverlauf hätten die Bullen auch gleich zwei wichtige Widerstände geknackt. Mit dem Momentum aufgrund des Ausbruches über das Mehrmonatshoch bei 38,88 Dollar habe der Titel auch die nächste Hürde bei 39,37 Dollar durchbrochen. Als nächstes Etappenziel stehe der Sprung über die psychologisch wichtige 40-Dollar-Marke an.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Verizon-Aktie: